Inscreva-se na categoria Jovens Transformadores do Prêmio Empreendedor Social

Jovens de todo o país entre 16 e 25 anos à frente de iniciativas de empoderamento econômico podem se inscrever a partir desta quinta-feira (20) na nova categoria Jovens Transformadores do Prêmio Empreendedor Social.

As inscrições são gratuitas e estão abertas na plataforma Prosas, em folha.com/jovenstransformadores2024, até as 18h do dia 21 de julho. O candidato precisa preencher um formulário e enviar um vídeo contando mais sobre si e sua iniciativa.

A turma de Jovens Transformadores Ashoka 2023, composta por 21 representantes de todas as regiões do Brasil - Divulgação

O concurso busca líderes prioritariamente de populações historicamente excluídas que atuem em iniciativas, projetos, movimentos, coletivos ou coalizões de empoderamento econômico e inclusão produtiva de outros jovens, pessoas, grupos ou comunidades historicamente excluídas e em situação de vulnerabilidade social.

A nova categoria é uma parceria da Folha com a Ashoka e o Instituto Coca-Cola Brasil, que trabalham com fortalecimento das juventudes, para fomentar nesta edição histórica de 20 anos do prêmio o futuro do campo da inovação social no país.

"A premiação se renova ao chegar a esta 20ª edição com uma categoria que amplia nosso olhar para a juventude como agente de transformação social", diz Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha.



Dávila destaca a importância de o jornal caminhar nessa direção na companhia de parceiros estratégicos e complementares. "A nova categoria nasce robusta ao unirmos a expertise da Folha à experiência da Ashoka com o programa Changemakers e do Instituto Coca-Cola com a iniciativa Coletivo Jovem."

Na mesma categoria, outros três líderes serão reconhecidos, dentre os 51 Jovens Transformadores que já fazem parte da comunidade Ashoka.

Quem pode participar Serão aceitas inscrições de ações desenvolvidas em todas as regiões do Brasil por pessoas físicas jovens que cumpram os seguintes requisitos: Ter entre 16 e 25 anos

Ser residente e domiciliado no Brasil (independentemente de sua nacionalidade)

Estar à frente de iniciativas focadas em empoderamento econômico com ou sem personalidade jurídica, como coletivos, redes, coalizões, grupos, plataformas e articulações multissetoriais

Demonstrar o seu vínculo com a iniciativa e ter funções de liderança

Candidatos que se auto identificam como pessoas negras ou indígenas, mulheres, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, provenientes de periferias, favelas, zonas rurais, florestais, terras indígenas e quilombolas

"Incentivar jovens a liderar iniciativas de impacto social é essencial para criar uma sociedade engajada no combate às desigualdades", diz Andrea Margit, líder de Novos Paradigmas e Comunicação da Ashoka. "A nova categoria do Empreendedor Social fortalecerá uma rede de jovens que já reconhecem seu poder de resolver problemas em suas escolas, comunidades e cidades, inspirando outros jovens a fazer o mesmo."

A líder da Ashoka ressalta que apresentar os destaques da categoria Jovens Transformadores é também um convite para que adultos que conhecem lideranças com postura ativa diante de problemas sociais os incentivem na inscrição no edital voltado a iniciativas de empoderamento econômico.

"Queremos aprender com a criatividade e a iniciativa dos jovens, especialmente daqueles que são usualmente subrepresentados em prêmios e reconhecimentos nacionais."

Para o Instituto Coca-Cola Brasil, o concurso é uma maneira de celebrar o protagonismo de jovens como agentes de mudança.

"No ano em que comemoramos 25 anos, nada melhor que celebrar o protagonismo de jovens como agentes de mudança. A categoria Jovens Transformadores procura reconhecer jovens que devem ser celebrados por conta de suas histórias de vida e de suas buscas por fazer a diferença na nossa sociedade", afirma Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

A iniciativa Coletivo Jovem, do instituto, impactou 460 mil jovens (64% mulheres e 65% negros) em todo o país, desde 2009, e 128 mil foram encaminhados para o mercado de trabalho.

Reconhecimento

Os seis destaques serão reconhecidos na cerimônia dos 20 anos do Empreendedor Social 2024, em 12 de novembro, no Theatro Municipal, em São Paulo. O evento de premiação, que é realizado desde 2005 por Folha e Fundação Schwab, também homenageará os vencedores das categorias Inovadores Sociais do Ano e Soluções que Inspiram.

Os premiados no concurso ganham projeção nacional e internacional, tornam-se referência no campo da inovação social e acessam novas oportunidades de qualificação e trabalho em rede, impulsionados pelas comunidades de empreendedores sociais vinculados a Rede Folha, Rede Schwab, Ashoka, Instituto Coca-Cola Brasil, dentre outros parceiros da premiação.

O Empreendedor Social 2024 tem patrocínio de Gerdau, Ambev, Coca-Cola Brasil, Instituto Coca-Cola Brasil, Sesi, Liberta e SOS Mata Atlântica. E conta com parceria estratégica de Ashoka, ESPM, FDC, Prosas, SBSA Advogados e UOL.