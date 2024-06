Novo programa do Tesouro destina mais de R$ 5 milhões para negócios de impacto

São Paulo (SP)

O Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos para pessoas físicas desenvolvido pelo Tesouro Nacional, anuncia a criação do TD Impacta, em parceria com B3, a Bolsa brasileira, e Artemisia, organização de apoio a negócios sociais.

A iniciativa deve destinar R$ 5,2 milhões para até 40 negócios de impacto em todo o Brasil que desenvolvam soluções ligadas à educação financeira. As inscrições devem ser feitas de acordo com o estágio de maturidade do negócio.

Artemisia promove acelerações para negócios sociais em diferentes áreas de atuação - Felipe Gabriel/Divulgação

Na categoria Criação, podem participar pessoas interessadas em empreender e que desejem transformar uma ideia em negócio.

A categoria Aceleração é voltada para startups e empresas em estágio inicial de desenvolvimento que já tenham um protótipo e precisem de apoio para desenvolver o modelo de negócio. Na categoria Inovação Aberta, podem ser inscritos negócios em estágio de tração ou escala.

Na categoria Criação serão selecionados até 20 empreendedores, que receberão R$ 20 mil cada. Ao final, um montante de R$ 250 mil será dividido entre até cinco participantes que se destacarem. Em Aceleração, dez selecionados receberão R$ 40 mil cada, e até cinco destaques devem dividir R$ 1,1 milhão.

Em Inovação Aberta, dez selecionados receberão R$ 50 mil cada, e até cinco destaques dividirão mais de R$ 2,6 milhões, que devem ser usados para custear projetos-piloto e provas de conceito.

Todos os investimentos terão o formato de grants (doações).

As inscrições devem ser feitas neste site até 31 de julho para Criação e Aceleração, e até 26 de agosto para Inovação Aberta.

Selecionados terão acesso, também, a programa gratuito e online e a metodologia para impulsionar o avanço e o impacto positivo da solução.

Além de negócios com soluções em educação financeira, serão escolhidas iniciativas com temáticas similares, incluindo soluções financeiras inclusivas, educação profissionalizante e acesso a emprego e renda.

Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o objetivo do TD Impacta neste ano é fomentar a educação financeira no Brasil.

"Ao garantir que as pessoas estejam capacitadas e tenham meios para geração de renda digna, estamos criando as condições necessárias para que possam efetivamente praticar a educação financeira. Com uma fonte de renda estável, as pessoas podem começar a poupar, investir e gerenciar seus recursos de forma consciente."