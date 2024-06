ONG arrecada R$ 300 mil para enfrentar pior seca da história do Pantanal

São Paulo (SP)

A ONG SOS Pantanal promoveu, nesta terça-feira (4), show beneficente em São Paulo (SP) para levantar recursos para ações de proteção e restauração ambiental em terras indígenas no Mato Grosso do Sul.

A iniciativa integra o Programa Raízes do Pantanal, que, desde 2020, já plantou 8.000 mudas nativas na terra indígena Cachoeirinha.

Agora, a meta é expandir a atuação para outras terras indígenas do estado, com projetos de plantio de mudas, criação de sistemas agroflorestais e restauração de nascentes.

Os R$ 300 mil arrecadados na ação beneficente também ajudarão a instituição no enfrentamento à estiagem deste ano, que pode ser a mais severa da história do bioma, conforme preveem especialistas.

Para agravar o quadro, nos primeiros cinco meses de 2024, as queimadas no pantanal cresceram 898%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo análise da WWF Brasil.

O show de Daniel Jobim e Seu Jorge arrecadou recursos para a atuação da ONG SOS Pantanal - Paulo Freitas/Divulgação

Durante o evento que reuniu cerca de 500 pessoas na Casa Natura, em São Paulo, Seu Jorge e Daniel Jobim fizeram tributo a Tom Jobim, cantando músicas como "Garota de Ipanema" e "Samba de Uma Nota Só".

O DJ e ativista indígena Eric Terena abriu o espetáculo, que contou, ainda, com a participação da atriz Cristiana Oliveira, embaixadora da entidade, que ficou nacionalmente conhecida na novela "Pantanal", como Juma Marruá.

"Conheci o pantanal há 35 anos. Era um pantanal vasto, diverso em sua fauna e flora. Quando voltei, a única coisa que vi foi a cor cinza. Eu subia o rio Paraguai, olhava do lado direito, e já tinha acabado de queimar tudo do lado esquerdo também. O SOS Pantanal tem uma responsabilidade imensa", disse ela.

Marcaram presença autoridades como os governadores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, Ricardo Agostinho e Eduardo Riedel, o presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), Ricardo Agostinho, a deputada federal Camila Jara e o secretário de estado de meio ambiente, desenvolvimento, tecnologia e inovação do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck.

Convidados e autoridades foram recepcionados pelo presidente do SOS Pantanal, Alexandre Bossi, juntamente com os conselheiros Roberto Klabin, Teresa Bracher, Pedro Camargo e Raquel Machado.