Instituto Fala! realiza festival de jornalismo de causas em Belém

A partir desta quinta (22) até sábado (24), a Unama (Universidade da Amazônia) sediará a quinta edição do Fala! Festival de comunicação, culturas e jornalismo de causas.

Antecedendo o calendário da Cop (Conferência das Partes) de 2025, o festival leva uma proposta de debate sobre o futuro do jornalismo e seu impacto na sociedade brasileira. O evento abordará a importância da comunicação e da cultura na defesa dos territórios.

Gratuita, a programação inclui oficinas, performances artísticas sobre comunicação, ancestralidade e tradição, rodas de conversas e mesas de debate. Entre os convidados estão a professora universitária Zélia Amador, ativista do Movimento Negro e fundadora do Cedenpa (Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará), Erisvan Guajajara, jornalista, ativista indígena e fundador do Coletivo Mídia Indígena, e Nay Jinkss, artista visual e ativista LGBTQIA+.

Os organizadores do Festival Fala! durante o encerramento da quarta edição no ano passado, ocorrido em Recife. Da esquerda para a direita, Antônio Junião, Rosenildo Ferreira, Elaine Silva, Laércio Portela e Pedro Borges - Vinicius Martins/Alma Preta Jornalismo

De acordo com os organizadores, o festival visa criar um ambiente de reflexão sobre o jornalismo independente e a comunicação popular e o papel deles como ferramentas em prol de uma democracia plena.

O evento também debate a importância da cultura, da identidade e das variadas formas de expressão artística no fazer jornalístico, estimulando o desenvolvimento de uma rede de mídias alternativas que favoreça discussões amplas e contínuas sobre os principais temas do país e do continente, colaborando na proteção dos profissionais da imprensa independentes.

"O Festival Fala! nos dá a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos com comunicadores periféricos, jornalistas e mídia ativistas que realizam trabalhos fantásticos em seus territórios. Minha expectativa é aproveitar os dias de festival para mergulhar na rica e singular cultura paraense", diz Rosenildo Ferreira, fundador e editor-chefe do site 1 Papo Reto e diretor do Instituto Fala!

Todas as mesas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube do Instituto Fala.

Serviço

Fala! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo e Causas

Local: Unama - Alcindo Cacela

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 287 - Umarizal, Belém - PA, 66060-902

Data: de 22 a 24 de agosto

Inscrições gratuitas pelo formulário disponível no site.