Aprenda o que é, qual a função e como cuidar de cada parte da sua vulva

São Paulo

Você sabia que o xixi não sai do clitóris, ou que uma mulher não precisa tirar o absorvente interno para urinar? Não é vergonha nenhuma não ter essas informações quando a gente ainda é jovem —muitas famílias têm vergonha de falar com os filhos sobre vulva, vagina, pênis e qualquer assunto que remeta minimamente a sexo.

Mas, ainda que seja comum o desconhecimento, é importante estar disposto a aprender. Você, menina, já pegou um espelhinho de mão e olhou como sua vulva é? A ginecologista e obstetra Ana Ract propõe esse exercício a todas as mulheres que chegam ao seu consultório.

Use um espelho de mão para conhecer a anatomia da sua vulva - Helô D'Ângelo

"Não é só pela questão do prazer que é importante conhecer a aparência da sua anatomia, mas também para saber identificar quando há algo de errado. Não é pela estética, e sim para ver quando aparece uma verruguinha, se está mais vermelho que normalmente, se tem corrimento…", explica Ana.

Ela ensina que mulheres têm três buracos na região íntima: o canal do xixi, o vaginal e o retal, que é o ânus. "E a gente tem que saber qual é qual e como cuidar de cada um", diz. Por isso, o Folhateen elaborou um guia, com a ajuda da Ana, para meninas se conhecerem melhor, e para meninos entenderem como uma vulva é.

Clitóris

O que é

Órgão feminino voltado principalmente para o prazer (a pronúncia é com a sílaba tônica no "o", e não no primeiro "i"). Pode ser de vários tamanhos diferentes. "Ele é como se fosse a pontinha do iceberg, porque é maior por dentro, com mais 4 cm ou 5 cm em média", ensina Ana Ract.

"Antigamente se achava que o clitóris tinha em média 8.000 terminações nervosas, mas saiu um estudo em 2022 que mostrou que ele tem mais de 10 mil. O pênis, por sua vez, tem cerca de 4.000."

Função

Quando estimulado, proporcionar prazer.

Como cuidar

A ginecologista Ana Ract recomenda cuidado na estimulação. "Não é legal fazer sexo oral muito forte, por exemplo, porque pode acabar formando hematomas. E já vi meninas que usaram o sugador de clitóris muito intensamente e acabaram se machucando", diz.

Hímen

O que é

Membrana na entrada do canal vaginal. Existem vários formatos diferentes, desde uma pelezinha vertical até apenas uma bolinha.

Função

Não há função na medicina. "Digamos que ele só tem uma função social e cultural. Não existe câncer de hímen, por exemplo, ou qualquer doença própria dele", diz Ana Ract.

Como cuidar

Meninas que não tiveram a primeira relação com penetração podem conversar com o ginecologista para usar absorvente interno.

Ana Ract diz que a primeira penetração pode ou não ser dolorosa, e isso varia de pessoa para pessoa. "Normalmente já existe uma tensão da primeira relação, e o ideal é estar relaxada, confortável, num ambiente seguro, para não ser dolorido. E também é importante não esperar que o prazer venha do outro. Quanto mais a gente se conhece e sabe da nossa sensibilidade, melhor", ensina.

A vulva pode ter uma porção de aparências variadas e não há uma que seja 'a correta' - Helô D'Ângelo

Canal vaginal

O que é

Canal de cerca de 9 cm em média. Essa medida é móvel se altera quando a mulher está excitada, podendo aumentar até ⅓ de seu tamanho.

Função

Conectar a vagina ao colo do útero.

Como cuidar

Não se deve lavar o canal vaginal. Como diz Ana Ract, "a vagina é autolimpante". No caso de uso de coletores menstruais, cuidado com o vácuo na hora de puxá-lo para fora, porque isso pode causar dor.

Com os absorventes, nada de pânico caso a cordinha pareça sumida e fique difícil de tirá-lo. "Tem paciente que fica com medo que o absorvente tenha subido para o útero. Mas a vagina tem fundo, tem uma terminação, nada vai sair nem chegar ao útero, fique tranquila", ensina a ginecologista.

Uretra

A uretra fica bem embaixo do clitóris e logo acima do canal vaginal. Não se deve enfiar nada ali, nem cutucar. É uma região extremamente sensível e bem enervada.

O que é

O canal por onde sai o xixi.

Função

Excretar a urina. Um sinal de que as coisas não vão bem com a uretra é quando a vontade de ir ao banheiro vem com mais frequência, ou quando há dor e/ou dificuldade para fazer xixi. Se isso acontecer, é importante marcar consulta com um médico.

Como cuidar

Depois de fazer xixi, enxugue a vulva com papel higiênico ou lencinhos umedecidos neutros. Quando chegar a hora de usar brinquedos sexuais, como estimuladores ou vibradores, é fundamental higienizá-los muito bem depois.

E, sempre depois da masturbação ou da relação sexual, é recomendado fazer xixi. "Não há evidências científicas a esse respeito, até porque seria difícil fazer um estudo sobre isso. Mas a ideia de toda forma é evitar que alguma bactéria vinda da relação ou da masturbação suba pela uretra e cause uma infecção", ensina Ana Ract.

Lábios externos e internos

Até pouco tempo atrás, os médicos e famílias ensinavam as meninas que havia os "pequenos e grandes lábios". Isso abria espaço para um monte de confusões, desde comparações com padrões estéticos até a ideia de que os pequenos lábios tinham sempre que ser menores que os grandes —o que nem sempre acontece.

Agora, o nome certo é "lábios externos e internos". "Isso porque não é uma referência ao tamanho, mas à localização", explica Ana Ract.

O que é

Camadas de pele. Os externos ficam mais afastados do canal vaginal e costumam ter pelos, enquanto ficam mais próximos do canal e no geral não têm pelos.

Função

Fazer a proteção da região da uretra e do canal vaginal, para que essas partes não fiquem totalmente expostas.

Como cuidar

"Lave a região entre seus lábios externos e internos com água, porque ali costuma acumular uma secreção. Tem paciente que gosta de sabão, que só sente que está limpo se tiver sabão. Nesse caso, o melhor é o sabão glicerinado, só ele, mais nada, e ainda bem pouquinho", ensina a ginecologista.

Se você perceber que está com um cheiro diferente nessa região, e ele vier acompanhado de um corrimento amarelo, esverdeado, ou mais coalhado que o normal, ou se ele também vem junto com coceira e desconforto, é melhor ir ao médico.

Monte de Vênus

"Ele fica onde está nossa região de bexiga e útero. Não tem problema se depilar nessa área, mas não é obrigatório para ninguém", diz a médica Ana Ract.

O que é

Osso recoberto por pele e pelos.

Função

É onde fica a grande parte dos pelos pubianos, que servem como proteção contra bactérias.

Como cuidar

Higienize normalmente no banho, com água e sabão, e só depile se sentir vontade. "Cuidado para não encravar os pelos. Depilar não é uma obrigatoriedade, muito menos se for para ir ao ginecologista. A gente não está preocupado com isso, não faz diferença alguma pra gente", comenta Ana.

TEMAS BÔNUS

Cores

"É normal ter vulvas de várias cores, não tem uma padronização. Cada uma é uma e está tudo bem. É bom saber qual é a sua cor para, se acontecer alguma coisa estranha, você saber identificar rapidamente", diz Ana Ract.

Masturbação

"Veja esse momento como autoconhecimento", resume Ana. Ela diz que nem todas as mulheres conseguem ter orgasmo com penetração, mas isso não significa que uma relação sexual não seja satisfatória, já que há outras formas de conseguir prazer.

Por isso, na masturbação, ela sugere que as meninas entendam e conheçam seu próprio corpo. "A gente tem muitas outras áreas de prazer", ensina.

"E se no começo você achar interessante usar um lubrificante, pode usar e abusar. Tem lubrificante à base de água, por exemplo, e o óleo de coco que está na moda. Só cuidado com esses à base de óleo, que podem romper a camisinha."

Parceiros e parceiras

"Conheça bem a anatomia das meninas quando for se relacionar com elas, e não tenham vergonha de perguntar a elas o que dá prazer, do que elas gostam, ir pedindo as coordenadas", sugere Ana Ract.

"Cuidado com a força. Na hora do clitóris e sexo oral, seja cuidadoso ou cuidadosa. Essa não é uma região para ser mordida, ou para receber sucção forte. E só parta para a penetração quando sentir que ela está confortável e relaxada, para não gerar dor e desconforto."