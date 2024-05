Decepcionar os pais é inevitável na hora de crescer, diz podcaster Ellora Haonne

São Paulo

"Ser adulto é muito legal! Eu amo ser adulta! De verdade!". A frase empolgada é de Ellora Haonne, podcaster, youtuber e escritora especializada em dar conselhos que não recebeu, como diz sua bio no Instagram. Ela é a autora do "Fiz o que Pude", podcast lançado em outubro de 2023 em que fala sobre a energia que é necessária para ser "um adulto funcional".

A podcaster Ellora Haonne - Instagram

Para ela, que tem 27 anos, a melhor parte da vida adulta é a independência que ela traz. Depois de ter vivido em "uma casa meio turbulenta" na adolescência, Ellora agora comemora. "Óbvio que tem mil burocracias, mas principalmente saber que hoje eu tenho uma casa segura, do meu jeito, que posso ouvir, comer, consumir as coisas do meu jeito, no meu tempo, sem julgamentos, é muito legal", diz.

"É quarta-feira e eu tô cansada e quero jantar pipoca? Vamos nessa! Quero mudar a decoração do nada? Vamos nessa! Sair de casa sem planos? Vamos nessa! Receber amigos pra jogar Uno até 3h da manhã? Vamos nessa! Eu amo muito ter essa autonomia."

O nome do podcast de Ellora representa as expectativas que os adolescentes costumam ter sobre virar um adulto, e que muitas vezes acabam frustradas quando a realidade chega. Para Ellora, a principal dessas expectativas é a pressão para ser bom em tudo, e num prazo muito curto.

"É tudo 'pra ontem'. Ter uma estética descolada, um namoro perfeito, uma carreira incrível, uma casa bem decorada etc. E na verdade as coisas levam tempo, e o mais importante é tentar, se arriscar e não deixar essa vontade de fazer perfeito te paralisar. Minha amiga sempre me fala 'Não deixe que o medo de não ser perfeito te impeça de ser bom'", afirma.

"Fiz o que Pude" foi o primeiro a ser eleito Radar Podcaster pelo Spotify, em janeiro passado. A lista vai escolher um podcast por mês até o final de 2024, com o objetivo de destacar vozes emergentes no universo de podcasts brasileiros. "Isso significa que estou no caminho certo, que alcancei e ainda vou alcançar grandes metas", diz.

Em um episódio de novembro de 2023, Ellora fala sobre decepcionar os pais. Na descrição, ela escreve que causar este sentimento era seu maior medo porque se sentia em dívida com eles, já que eles a educaram. Mas causar essa decepção é, segundo Ellora, "parte fundamental de se reconhecer enquanto indivíduo".

"⁠Acho que decepcionar as pessoas é meio inevitável. Às vezes a gente vacila e tem que assumir a responsabilidade disso e se redimir, mas às vezes decepcionar a expectativa do outro é muito saudável, porque é sinal de que nosso desejo é maior do que a vontade de agradar. Decepcionei muito meus pais e, putz, foi o melhor caminho."