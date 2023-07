Workshop ensina crianças a montar arranjos de flores e a plantar mudas em São Paulo

São Paulo

Benjamin tem 6 anos e participou há algumas semanas de um curso para aprender a fazer arranjos com flores. E num primeiro momento pode parecer curioso que alguém resolva fazer aulas de algo tão específico —será que Benjamin já se imagina sendo florista quando crescer, vendendo flores e buquês para as pessoas?



Mas aprender a mexer com flores, além de um dia poder virar uma profissão, também é legal porque faz os alunos se conectarem com a natureza e também descobrirem o que é belo. Benjamin, por exemplo, percebeu que flores e frutas ficam muito bonitas juntas, mas que é preciso tomar alguns cuidados ao fazer arranjos usando as duas.

Benjamin participa de aula de arranjos - Arquivo pessoal

"Elas soltam um gás. Você, tipo assim, só pode enfeitar por um tempo, mas não pode ficar muito. Senão as flores murcham rápido", ensina. Cléo, de 8 anos, que também fez o mesmo curso, ficou impressionada com essa questão.



"Descobri que não pode deixar o buquê perto das frutas porque eles podem brigar, eles podem falar a mesma língua e se chatear", resume. Cléo gostou de aprender os nomes das flores e achou alguns bem engraçados: boca-de-leão, chorão. "Um arranjo tem que ter bastante coisa, encher, ter andares, limites de água. O meu era um arranjo bonito."

Turma de crianças no curso de arranjos da A Bela do Dia - Arquivo pessoal

O curso, que se chama workshop porque tem duração mais rapidinha, vai acontecer de novo nesta quinta (20), na floricultura A Bela do Dia, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Serão duas turmas, uma de manhã e a outra de tarde, ambas para crianças a partir dos 6 anos de idade.



"É um curso para as crianças ganharam familiaridade com flores, arranjos, para elas saberem que aquilo que está ao redor delas pode virar arranjos", resume Marina Gurgel, fundadora da A Bela do Dia.

"Além de montar arranjos, as crianças também vão aprender a embrulhar as flores para presente e a plantar uma muda, é um momento em que elas põem a mão na terra. Mostro que não é preciso ter aquele kit lindo e caro de ferramentas, porque dá pra enfiar a mão na terra mesmo e trabalhar."



Essa parte, aliás, foi a favorita de Benjamin. "Peguei água e fiquei mexendo na terra com a mão", lembra. "E a parte mais bonita do meu arranjo foi o olhinho", diz, se referindo a um enfeite diferentão que Marina sugere que as crianças coloquem em suas produções.



Marina é jornalista de formação, mas há 10 anos virou florista depois de estudar bastante. Hoje, vende arranjos e faz planos de dar mais aulas para crianças. O workshop, aliás, que surgiu durante essas férias, também pode ser contratado por grupos de adultos que queiram reunir seus filhos em uma nova turma particular.

Workshop de arranjos Quando Qui. (20), das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30

Qui. (20), das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30 Onde A Bela do Dia (R. Mourato Coelho, 816, Pinheiros)

A Bela do Dia (R. Mourato Coelho, 816, Pinheiros) Telefone Inscrições pelo (11) 98826-6173

Inscrições pelo (11) 98826-6173 Preço Valor por criança a partir de 6 anos: R$ 210

