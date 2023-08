Palhaças feministas do Circo di SóLadies questionam piadas do humor tradicional

São Paulo

Respeitável público! A Folhinha orgulhosamente apresenta uma companhia circense que quer que a plateia, os artistas e todos os envolvidos em um espetáculo tenham justamente o que o bordão mais famoso do circo sugere: o respeito.

Já são 10 anos de existência do Circo di SóLadies | Nem SóLadies, e para comemorar o aniversário o grupo ficará em cartaz durante todos os domingos de agosto, no Sesc Consolação. Fazem parte do repertório "Estupendo Circo di SóLadies", "Choque-Rosa" e "A Tenda".

O Circo di SóLadies tem esse nome curioso que vem de um trocadilho com o famoso Cirque du Soleil, misturado a uma demonstração do jeito de a companhia pensar. É que elas se definem como palhaças feministas. Mas o que isso quer dizer?

"É alguém que pensa no mundo desconstruindo os padrões. Em vez de a palhaça feminista reforçar a opressão, ela questiona. Opressão é aquilo que nos aperta, nos deixa sem espaço, que nos limita. É aquilo que coloca o masculino acima do feminino", explica Verônica Mello, uma das integrantes.

Cena de 'Choque-Rosa' - Divulgação

Tatá Oliveira completa: "Eu já começo 'bugando' porque eu sou 'ume palhace'", brinca. "Sou uma pessoa que transicionou, meus pronomes são neutros. Mas ser palhaça feminista é estar 'atente' a todas as mudanças e ao que está acontecendo no mundo."

O Circo di SóLadies surgiu porque suas criadoras achavam que havia pouco espaço para mulheres no circo, e especialmente nesse negócio de palhaço —a palhaçaria. "Choque-Rosa", o espetáculo mais recente, quer criticar o patriarcado (sistema em que os homens têm mais poder que as mulheres).

"A gente quer desconstruir estereótipos de gênero", diz Verônica. "A gente fala bastante sobre como as pessoas dizem que uma mulher deve ou não se comportar, pergunta o que é a feminilidade, o que é a masculinidade. Questionamos por exemplo quem é que inventa as guerras no mundo", provoca.

Se a sociedade acha que meninas só podem usar vestidos e saias —e que só meninas podem usar vestidos e saias—, o Circo di SóLadies quer mostrar que esse pensamento está errado. Para isso, a companhia pensa em figurinos diferentes dos clássicos das palhaças.

Tatá conta que para cada espetáculo há roupas diferentes, temáticas. "Sempre fui uma pessoa que não gostava de usar saia, só usava forçadamente. Então, nos figurinos, eu queria poder usar bermudas, calçolas…", diz.

"A palhaça feminista pode usar a roupa que quiser, a roupa que tiver. A gente na vida também não quer variar? Um dia a gente está mais rosa, no outro a gente está mais cinza. Tem que ser uma roupa com que você se sinta bem", completa Verônica.

Feminismo no circo também tem relação com o jeito de a gente rir. A integrante Kelly Lima comenta que o grupo, em seus espetáculos, questiona piadas e cenas clássicas da palhaçaria.

"A gente não quer que as pessoas riam de outra pessoa, mas que riam todos juntos, como uma coisa compartilhada", explica Kelly. "Acho que o riso traz a chance de superar problemas e até de superar medos. Por exemplo: muita gente já veio falar pra gente que tinha medo de palhaço na infância, e que, vendo nossos espetáculos, perdeu esse medo."

Circo di SóLadies | Nem SóLadies Quando Todos os domingos de agosto, às 14h

Todos os domingos de agosto, às 14h Onde Foyer do Teatro Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque)

Foyer do Teatro Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque) Telefone 113234-3000

113234-3000 Preço Grátis

Grátis Classificação Livre

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança