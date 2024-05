Paula Stephânia celebra contato com os fãs: 'Tem uns que me marcam', diz

São Paulo

Imagine descobrir o número de telefone ou o endereço de email da youtuber Paula Stephânia. Pois tem gente que dá essa sorte, e lota as caixas de mensagens dela com recados de todos os tipos, mas principalmente falando sobre desenho. Quando Paula anda na rua, acontece algo parecido: muitos arteiros, como ela chama seus fãs, se aproximam para dar oi.

"A maioria deles fica muito tímida. De vez em quando, são os pais dos arteiros que me abordam e a criança mal consegue falar. Elas ficam muito, muito tímidas, e eu entendo, porque eu também era uma criança tímida. E, quando a gente está cara a cara assim com o nosso ídolo, é difícil expressar todas as emoções", afirma Paula, em entrevista à Folhinha.

Paula Stephânia em imagem de um dos seus vídeos mais assistidos no YouTube - Reprodução/YouTube

"Mas aí eu chamo, dou um abraço, pergunto se o arteiro quer uma foto. A gente faz foto, a gente conversa um pouquinho, e é sempre muito bom receber esse carinho e ver quem é o público que está assistindo [aos seus vídeos do YouTube]. É muito especial."

Um dia, uma menina de 6 anos se aproximou de Paula com um pedacinho de papel vermelho nas mãos. "Era um retângulo bem pequenininho que ela pintou à mão e me entregou. Ela era tímida, chegou bem devagarinho, entregou esse papelzinho e me falou que ela estava me dando um pedacinho do coração dela", lembra.

A youtuber Paula Stephânia - Instagram/stephaniablog

"Sabe quando você sente que tudo que você tem feito vale a pena, todo o seu esforço? Eu nunca vou esquecer essa criança que me deu uma coisa tão simples, mas com um significado tão profundo. Tem uns arteiros que me marcam."

O primeiro vídeo que Paula Stephânia publicou em seu canal foi no dia 21 de dezembro de 2014. Hoje, são 4,5 milhões de seguidores. Ela havia se apaixonado por fazer vídeos quando, estudando na faculdade de publicidade, precisou fazer um comercial para uma marca. "Fiz com a veterinária da minha mãe, gravei com cachorrinhos e tudo mais. Depois, me envolvi na edição, na direção, em todos os processos", lembra.

Quando abriu seu primeiro blog para postar tutoriais do tipo Faça Você Mesmo, até tentou usar fotos no passo a passo dos projetos, mas sentia que nada era tão interessante quanto as imagens em movimento. "Por vídeo dá pra aprender muito mais fácil, e foi então que descobri o mundo do YouTube", diz.

A facilidade para a arte e o artesanato, Paula conta, vêm da sua mãe e da sua avó, que fazia as roupas dos próprios filhos. "Ela olhava a roupa que ela queria, mas que era supercara, daí chegava em casa e fazia igualzinho. A minha outra avó, por parte de pai, fazia vestidos de noiva. Cresci ao lado dessas avós artistas e fui me inspirando nelas."

Já a aptidão para o desenho, no entanto, não veio tão fácil assim. Os arteiros fãs de Paula já a ouviram falar sobre isso em alguns vídeos: antigamente, tudo que ela sabia desenhar eram os "bonequinhos de palitinho". Aos poucos e com dedicação, Paula foi aprendendo as técnicas e ficando boa no negócio.''

Outra coisa que mudou na última década é o nervosismo na frente da câmera. Nos primeiros vídeos, Paula preferia não aparecer, de tanta vergonha que sentia. "No começo eu era bem durinha, bem travada, parecia uma jornalista falando!", compara. "Hoje a câmera é minha melhor amiga. Qualquer coisa que a gente quer fazer nessa vida, tem que fazer muitas vezes até ficar muito bom."



Paula conta que gosta de se arrumar para cada nova postagem. Nos cabelos, faz penteados variados ou deixa os cachos bem definidos e soltos. Nas unhas, bastante cor e sempre combinando com o tema do vídeo. E as roupas precisam ser "diferentonas", algo que ela não encontraria nas lojas comuns.



A youtuber tem 32 anos e nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Ela tem oito irmãos, alguns por parte de mãe e outros por parte de pai, e ter crescido assim em meio a tanta gente a fez aprender a dividir suas coisas. Hoje, ela mora com o marido, Nicolas, e sua gatinha Goda e a cachorra Mona.



Ela se dedica quase integralmente aos vídeos, e conta que recebe cerca de mil comentários em cada um. Paula não consegue responder a todos, mas lê um por um. Às vezes, aparece alguém falando alguma coisa ruim, e ela fica chateada.



"Eu faço conteúdo com tanto tanto amor, então é sempre desagradável receber um comentário negativo. Mas eu entendo, porque as pessoas são diferentes, algumas gostam, outras, não, e a gente tem que estar preparado pra isso", diz. "Hoje, eu já não ligo para isso. Foco no que é positivo."

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO



Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma