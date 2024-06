Pinguins chegam ao Zoológico de São Paulo com casa climatizada e piscina

São Paulo

A partir deste sábado (22), o Zoológico de São Paulo se torna a casa de quatro pinguins-de-magalhães. Um espaço exclusivo foi construído para recebê-los e conta com adaptações para a espécie, como uma piscina, tocas que imitam rochas e climatização, que deixa a temperatura entre 7ºC e 30ºC.

Fisicamente, eles se parecem com os animais do filme "Os Pinguins de Madagascar" (2014) e também vivem em países mais quentes. A espécie levada ao zoológico se chama Spheniscus magellanicus, é nativa da América do Sul e, geralmente, é encontrada na Argentina e no Chile.

Ambiente criado para os animais é climatizado e tem atividades próprias para a espécie - Zoológico de São Paulo/ Divulgação/Divulgação

A nova casa foi elaborada considerando as características da espécie, que vive em água salgada. Há uma piscina, tocas e fendas que imitam rochas, climatização e obstáculos para exercícios. Quem for visitá-los encontrará educadores ambientais para contar mais detalhes da vida dos pinguins e tirar dúvidas sobre comportamento, curiosidades e aspectos dessas aves.

Embora sejam animais associados a lugares com gelo, os pinguins conseguem regular a temperatura corporal, e, no inverno, é comum que se mudem de lugares frios, sendo possível encontrá-los até no litoral brasileiro.

Os animais poderão ser visitados a partir de sábado (22) - Zoológico de São Paulo/ Divulgação/Divulgação

O Zoológico de São Paulo está aberto para visitação todos os dias da semana, de 9h às 16h. Para entrar, é preciso comprar ingressos na bilheteria ou pelo site.