Relembre como era uma locadora de vídeo dos anos 1990 e 2000

São Paulo

Os DVDs que hoje se vê pendurados por aí para espantar pombos, ou servindo de matéria-prima para artesanato, já foram o jeito principal de crianças e adultos se divertirem numa noite em casa. Era neles que ficavam gravados os filmes e desenhos que atualmente a gente assiste via streaming.

Hoje, plataformas como Netflix, Disney e Prime Video têm centenas de produções disponíveis para os assinantes —mas, na época dos DVDs, como será que funcionava para se ter acesso a esse monte de coisas legais, já que ninguém consegue nem comprar nem armazenar centenas de disquinhos num único apartamento?

Planta baixa no estilo de uma loja da Blockbuster, sucesso no Brasil entre os anos de 1995 e 2007 - Catarina Pignato

Para isso existiam lugares chamados locadoras de vídeo. Elas foram inventadas antes mesmo de os DVDs surgirem, numa época em que as pessoas assistiam filmes em fitas VHS (sigla para Video Home System, ou Sistema Doméstico de Vídeo). Você já deve ter visto uma dessas: é uma caixa preta do tamanho de uma caixa fininha de bombons.

Nas locadoras dos anos 1990 e 2000, havia prateleiras grandonas cheias de filmes. Os clientes chegavam lá, escolhiam o que queriam ver, pegavam a caixinha e a levavam até um funcionário.

Quer dizer, havia um desafio: quando o filme era recente, ou seja, tinha recém-saído dos cinemas para virar DVD, ele se tornava um item bem concorrido. E muitas vezes acontecia de todos os exemplares daquele DVD já estarem alugados. Neste caso, era preciso chegar a um acordo com toda a família, escolher um novo título e ver se ele estava disponível.

Nos dias de sorte, em que o filme desejado estava ali na prateleira dando sopa, era preciso se dirigir aos caixas com ele e o que mais se quisesse consumir da locadora. Sim, porque os donos destes estabelecimentos eram espertos e sabiam que filme bom é filme com pipoca, bebida gostosa, e de vez em quando uma balinha para acompanhar.

Havia gôndolas com várias guloseimas disponíveis, e às vezes até uma ou outra bugiganga como materiais promocionais dos filmes, brinquedos etc. Então, com suas escolhas em mãos, o cliente ia ao caixa para pagar por tudo.

O aluguel do filme era cobrado por diárias. Havia um valor fixo para, em geral, de 36 a 48 horas, e, caso o título não fosse devolvido nesse prazo, era preciso pagar diárias adicionais. Para quem só quisesse passar rapidinho pela locadora para devolução, sem alugar nada novo, em algumas unidades era disponibilizada uma abertura do lado de fora, por onde se podia jogar a caixinha e ir embora sem falar com ninguém.

A rede americana de locadoras Blockbuster, que teve sua primeira loja no Brasil inaugurada em 1995, era uma das mais famosas no país. Foram 127 locadoras da marca abertas até 2007, quando as Lojas Americanas compraram a marca Blockbuster no Brasil por R$ 186,2 milhões.

Uma das coisas divertidas que essas lojas faziam era ter em suas vagas de estacionamento placas com os nomes de grandes estrelas de Hollywood. Assim, ao menos por alguns instantes, era possível se sentir como uma atriz ou ator dos cinemas, já que seu carro estava parado no espaço reservado para gente como Jim Carrey ("O Máscara") ou Angelina Jolie ("Malévola").



TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança