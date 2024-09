Conheça livros sobre a amizade entre tigre e flor e a história da humanidade

São Paulo

Outubro está chegando com livros infantojuvenis que contam histórias de personalidades mundiais e brasileiras com deficiência, histórias de amizades improváveis e uma garota que sai de seu colégio para ir para uma escola de piratas. Conheça mais sobre os lançamentos do mês.

ABPcD

Uma pesquisa recente estimou que o Brasil tenha mais de 6 milhões de crianças com deficiência em idade escolar. Para inspirar elas e seus coleguinhas, o "ABPcD" conta a história de pessoas com deficiência que, do seu próprio jeito, conseguiram realizar muitos sonhos e impactar a vida de muita gente. É o caso de Isabelle Springmühl Tejada, da Guatemala, que foi a primeira estilista com síndrome de Down a apresentar uma coleção na Semana de Moda de Londres, e de Greta Thunberg, ativista sueca que tem autismo e luta pela causa ambiental desde criança, quando ficou conhecida mundialmente pelo movimento Fridays for Future.

ABPcD Preço R$ 69,90 (64 págs.)

R$ 69,90 (64 págs.) Autoria Ana Clara Moniz e Lígia Azevedo

Ana Clara Moniz e Lígia Azevedo Editora Companhia das Letrinhas

Companhia das Letrinhas Ilustração Bruna Assis Brasil

Depois da Montanha Azul

Capa livro 'Depois da Montanha Azul', da editora Lagarta - Reprodução



Um dia, um viajante passou e contou para o menino sobre a cidade pequena e muito linda que ficava além da Montanha Azul. Lá havia muitas árvores com frutos de todos os tipos. O menino e seu amigo ficaram tão curiosos que foram contar para o prefeito. Mas o que será que quem cruzar a Montanha Azul encontrará por lá?

Depois da Montanha Azul Preço R$ 72,00 (48 págs.)

R$ 72,00 (48 págs.) Autoria Christiane Gribel

Christiane Gribel Editora Lagarta

Lagarta Ilustração Bebel Callage

Enciclopédia Britânica para Curiosos, volume 2

Nesse volume da enciclopédia britânica para curiosos, os temas se dividem em quatro capítulos: humanos, tempos antigos e medievais, tempos modernos e hoje e amanhã. Com muita informação, ilustrações e temas que passam por roupas, movimentos artístico, dinheiro e a época em que as mulheres passaram a poder votar, o livro traz mais de 200 páginas de curiosidades.

Enciclopédia Britânica para Curiosos, Volume 2 Preço R$ 99,90 (216 págs.)

R$ 99,90 (216 págs.) Editora Sextante e Britannica Books

Sextante e Britannica Books Organização Christopher Lloyd

A Lenda dos Amigos

O livro conta a história de um tigre que vivia entediado e sem amigos. Todos os bichos da floresta preferiam ficar longe dele por medo do seu gênio ruim. Até que um dia uma flor grudou na sua cauda, e, sem conseguir tirar ela de lá, o tigre precisou aprender a viver com ela.

A Lenda dos Amigos Preço R$ 74,90 (80 págs.)

R$ 74,90 (80 págs.) Editora Pequena Zahar

Pequena Zahar Texto e Ilustrações Lee Gee Eun

Quebradas e Coladas - O Homem do Saco e o Poderoso Encanto da Perdição

As irmãs Ana Cosme e Alice Damião acordaram animadas para o aniversário de seu cachorro Caramelo, que elas adoravam comemorar. Só tinha um problema: elas não conseguiam encontrar Vovó Alcina de jeito nenhum. Nessa busca, Ana e Alice vão contar com a ajuda de seus amigos da cidade de Nova Z, e até se deparar com um homem que carrega um saco e só fala coisas estranhas.

Quebradas e Coladas - O Homem do Saco e o Poderoso Encanto da Perdição Preço R$ 64,90 (56 págs.)

R$ 64,90 (56 págs.) Autoria Camila Piva

Camila Piva Editora Yellowfante

Yellowfante Ilustração Jefferson Costa

O Sapo e o Macaco

A banda Fera Neném acaba de lançar seu livro infantil "O Sapo e o Macaco". A história girando em torno de bichinhos que querem se encontrar, mas um mora no lago e o outro em cima de uma árvore. O livro é inspirado na música de mesmo nome do grupo musical.

O Sapo e o Macaco Preço R$ 69,50 (28 págs.)

R$ 69,50 (28 págs.) Autoria Banda Fera Neném

Banda Fera Neném Editora Biruta

Biruta Ilustração Ayana Saito Mira

Sofia Marujo e a Escola de Piratas

Sofia Marujo Frigideira morava com seus pais na Ilha de Melba, onde tinham o restaurante Angu do Angus. Quando as férias estão acabando, ela decide dividir um segredo com sua mãe: o sonho dela é ser pirata. E a reação dos pais é tão chocante que a faz desmaiar.