Onde ver 'Junho - O Mês que Abalou o Brasil', filme que discute protestos de 2013

São Paulo

Há dez anos, um movimento contra o aumento das passagens de ônibus de São Paulo tomou proporções inimagináveis e se espalhou pelo país. Durante mais de um mês, 1 milhão de pessoas foram às ruas contra a corrupção, a falta de serviços públicos e os gastos excessivos com a Copa de 2014, até desaguar na violência dos black blocs.

Detalhe do cartaz do filme "Junho", produzido pela Folha de S.Paulo - Divulgação

O significado dos protestos é discutido por Clóvis Rossi, Contardo Calligaris, Demétrio Magnolli e outros em "Junho – O Mês que Abalou o Brasil". Produzido pela Folha, o filme de João Wainer é inédito na TV aberta. Também disponível na Amazon Prime Video e na Pluto TV.

Cultura, 23h, 12 anos

Rama Pankararu

Uma agente de saúde indígena arrecada fundos para a reconstrução da escola de sua aldeia, que foi alvo de ataques incendiários, e faz amizade com uma jornalista carioca. Direção de Pedro Sodré.

Canal Brasil, 18h15, 14 anos

Caminhos da Mantiqueira

O cineasta Galileu Garcia Jr. percorre a serra que fica na divisa de São Paulo, Mina Gerais e Rio de Janeiro, ressaltando suas belezas e sua história.

TV Aparecida, 21h30, livre

Medusa

A líder de um grupo de fanáticos religiosos pune severamente as mulheres que se desviam dos ideais da seita. Até que um desses ataques dá errado, com consequências terríveis. Escrito e dirigido por Anita Rocha da Silveira, este filme de terror moderno venceu o Festival do Rio de 2021. Com Lara Tremouroux, Bruna Linzmeyer e Thiago Fragoso.

Telecine Premium, 22h, 16 anos

Globo Repórter

O estresse é um mal que acomete milhões de brasileiros, inclusive donas de casa. O programa da semana mostra casos extremos de estresse e dá dicas de como evitar ou superar o problema.

Globo, 22h25, livre

Cannabis: A História Através dos Tempos

O documentário de Piers Garland investiga a complexa relação da humanidade com uma das plantas com mais propriedades medicinais que existem, e que só passou a ser proibida a partir do século 20.

Curta!, 23h, 18 anos