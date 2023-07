Cinco animações para assistir com as crianças nas férias

São Paulo

Estamos no mês das férias escolares e não tem jeito: às vezes, a televisão vira a babá disponível para muitos. Não é porque um conteúdo é adequado para crianças que ele escapa de ser absolutamente insuportável.

Veja cinco animações que também são boas para adultos.

"Bluey"

Uma busca pela internet rapidamente revela que não estou sozinha em minha admiração por "Bluey": a revista New York chamou o desenho australiano de "melhor programa infantil dos nossos tempos", e a animação foi elogiada no Washington Post, The Guardian, Slate e Wired, entre outros. Fez até um apresentador chorar na NPR (National Public Radio).

Cena da série animada 'Bluey' - Reprodução

Mas por que a história da família Heeler, formada por quatro cães pastores australianos —Bluey, sua irmãzinha, Bingo, o pai, Bandit, e a mãe, Chilli— cativa tanto gente crescida?

A começar, pelo equilíbrio fino entre o olhar adulto e a sensibilidade infantil. Os episódios, de menos de dez minutos, trazem sempre as crianças (que têm algo como seis e quatro anos humanos) inventando brincadeiras cheias de magia e imaginação. Entram em cena os pais, que embarcam também na viagem e se transformam em piratas, montanhas, velhinhas, pilotos, pacientes, monstros, o que der na telha, mas que também, em pequenos apartes, resmungos e revirar de olhos, demonstram sua indisposição, cansaço e impaciência —sentimentos com os quais qualquer adulto pode se identificar.

Somam-se a isso o visual chamativo, mas não estridente, a trilha sonora composta especialmente para cada episódio, e as vozes originais, com as personagens infantis sendo dubladas por crianças de verdade, de idades compatíveis e narizes devidamente entupidos.

A única crítica razoável a se fazer ao desenho é que há momentos em que Bandit é um pai bom demais, e há quem diga que ele estabelece um padrão irreal de paternidade.

Disponível na Disney+. Três temporadas, 127 episódios de 10 min cada um.

"City of Ghosts"

Um dos segredos mais bem guardados da Netflix, e uma das vítimas da política do streamer de cancelar suas melhores séries prematuramente. Animação ganhadora do prêmio Peabody e do Emmy de programação infantil de Melhor Série de Animação, "City of Ghosts" é uma espécie de "mockumentary" sobre figuras de Los Angeles.

Cena da série 'City of Ghost' - Reprodução

O Clube dos Fantasmas, um grupo de crianças, investiga, entrevista e cataloga aparições pela cidade. O estilo de animação complementa o formato de "não ficção" da série, com o uso de fotografias como plano de fundo, que são pintadas e aí recebem os personagens animados.

Cada episódio trata de uma comunidade de Los Angeles —os indígenas tongva, os japoneses, os zapotecas, os skatistas— e aborda temas como gentrificação, imigração, discriminação e apropriação cultural de maneira delicada e adequada. Por isso, a série é também atenta à inclusividade: as vozes das personagens são de pessoas das próprias comunidades retratadas, e uma das crianças é não binária, assim como seu intérprete (ao menos na versão original).

É suave e gentil com os olhos e ouvidos do espectador, e para os leitores tem várias piadinhas visuais. Um bálsamo.

Disponível na Netflix. Uma temporada, seis episódios de cerca de 20 min cada um.

"Gravity Falls: Um Verão de Mistérios"

Os gêmeos Mabel e Dipper Pines, 12, são enviados para passar o verão com o tio-avó (ou ti-vô) Stan em Gravity Falls, no Oregon, uma cidade cheia de mistérios paranormais. Stan é dono de uma loja "pega-turista" de quinquilharias supostamente sobrenaturais, onde os gêmeos trabalham ao lado da caixa Wendy, 15 (que se torna o crush de Dipper), e Soos, o faz-tudo.

Cena da série 'Gravity Falls: Um Verão de Mistérios' - Reprodução

Um dia, Dipper descobre um diário na floresta e passa a investigar os relatos de aparições de criaturas estranhas e fenômenos esquisitos ali contidos com a ajuda da irmã e dos novos amigos.

A série remete a filmes de aventura como "Os Goonies", "Hook - A Volta do Capitão Gancho" e "Jumanji", e na versão original traz as vozes de Jason Ritter (filho de John Ritter, o pai em "O Pestinha"), Linda Cardelini ("Disque Amiga Para Matar") e Kristen Schaal ("O Que Fazemos Nas Sombras"). Dê a si mesmo o presente de ouvir Schaal como Mabel batizando um porco de estimação de Waddles (em português ficou Ginga, que não é tão sonoro).

Disponível na Disney+. Duas temporadas, 41 episódios de cerca de 25 min cada um.

"Phineas & Ferb"

Os irmãos Phineas e Ferb têm três meses de férias e, como diz a música de abertura, curtir é a prioridade. Com esse objetivo, os dois inventam coisas para fazer, como construir montanhas-russas, foguetes, máquinas no tempo, picadeiros de circo, carros voadores e afins. Candace, a irmã mais velha, passa os dias tentando dedurá-los para os pais e ganhar a atenção de Jeremy, o menino bonitinho que trabalha numa lanchonete. A cada aventura, os irmãos acidentalmente interferem com os planos do malvado, porém incompetente, dr. Doofenschmirtz, um cientista maluco e inimigo mortal de Perry, um ornitorrinco agente secreto que usa seu status como animal de estimação dos meninos como disfarce.

Cena do desenho animado 'Phineas & Ferb' - Divulgação

"Phineas e Ferb" está no polo oposto de "City of Ghosts": é barulhento, colorido e frenético, voltado para crianças um pouco mais velhas, que procuram agitação e criatividade. As piadas são rápidas e muito visuais, e há várias músicas que ficam na cabeça ("Esquilos Na Minha Calça" podia ser um hit do verão).

Disponível na Disney+. Quatro temporadas, 136 episódios de 25 min cada um.

"Steven Universo"

Com um estilo de animação inspirado em animes e elogiado por seu tratamento de temas LGBTQIA+, "Steven Universo" conta a história do garoto Steven, que vive em Beach City com Garnet, Pérola e Ametista, as Crystal Gems, seres intergalácticos que assumem formas femininas. A mãe de Steven era uma Crystal Gem também e seu pai é humano.

"Steven Universe" não apenas exibiu um beijo entre duas mulheres, como também o casamento delas - Divulgação

Ao longo dos episódios, o garoto aprende a lidar com os superpoderes advindos de sua metade alienígena e a história de sua família.

Diferentemente da maioria dos programas para crianças, "Steven Universo" é altamente serializado, ou seja, tem um arco narrativo que perpassa todos os episódios e os personagens mudam com os aprendizados de cada capítulo.

Essa complexidade, no entanto, não torna a série menos adequada aos pequenos. Colorida, vibrante e cheia de emoções exageradas, a animação prende a atenção. Steven é apenas um menino no começo da primeira temporada, e sua lógica de criança conduz a narrativa em cada episódio de apenas 11 minutos.

Ao mesmo tempo, habilidades das Crystal Gems (como a de fundir-se umas às outras) e suas identidades femininas remetem a temas como identidade de gênero e orientação sexual sem tornar esses assuntos desnecessariamente polêmicos ou controversos —são apenas parte de quem as Gems são.

Disponível na HBOMax. Cinco temporadas, 160 episódios de 11 min cada um.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Animaniacs"

Estreou na semana passada a terceira temporada da nova versão dos "Animaniacs", os irmãos Warner que infernizam a vida do estúdio hollywoodiano. A HBOMax tem também as temporadas originais dos anos 1990

Disponível na HBOMax. A terceira temporada tem dez episódios.

"De Volta Aos 15"

Segunda temporada da série estrelada por Maísa sobre Anita, 30, que descobre ser capaz de voltar no tempo para os seus 15 anos.

Disponível na Netflix. A segunda temporada tem seis episódios.

"Use Sua Voz"

Série estrelada pelas BFF Girls, grupo musical formado por ex-participantes do The Voice Kids. Alunos do colégio Use Sua Voz tentam desvendar o mistério de quem causou um apagão na escola no dia dos testes para o Núcleo Musical.

Disponível na HBOMAx. Os três primeiros episódios já estão no ar, com os sete seguintes estreando às quintas.

"Minhas Aventuras Com o Superman"

Nova animação sobre a juventude do Super-Homem (com a voz de Jack Quaid, de "The Boys", no original), o início da carreira jornalística de Clark Kent, seu romance com Lois Lane e a amizade com o fotógrafo Jimmy Olsen.

Disponível na HBOMax. Os dois primeiros episódios estreiam nesta sexta, com os demais indo ao ar às sextas.

"Marcelo, Marmelo, Martelo"

Seriado baseado no livro de Ruth Rocha, sobre Marcelo, um menino peculiar e criativo, que tem seu próprio jeito de falar, vestir e pensar, e seus amigos Catapimba, Teresinha e Gabriela.

Estreia na Paramount+ neste sábado (8). Uma temporada, 13 episódios.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Dragões: Pilotos de Berk"

Série spin-off de "Como Treinar O Seu Dragão" deixa a HBOMax em 31 de julho.

"George, o Curioso"

Dois especiais do macaquinho aventureiro e seu amigo, o Homem do Chapelão Amarelo, deixam a HBOMax no fim do mês: "George, o Curioso, e Uma Aventura na Primavera" e o especial de Halloween.