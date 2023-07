Madonna publica primeiras selfies depois de internação por infecção; veja fotos

São Paulo

A cantora Madonna, 64, publicou suas primeiras selfies desde que foi internada para tratar uma grave infecção bacteriana. Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram, aparece segurando um grande polvo de pelúcia.

Madonna publica primeira selfie desde a internação - @madonna no Instagram

A cantora também publicou uma foto em que aparece abraçando rosas. "Uma única rosa pode ser meu jardim. Um único amigo, meu mundo", escreveu na legenda, citando o escritor americano Leo Buscaglia.

Madonna publicou primeira foto desde a internação - @madonna no Instagram

Na semana passada, a Madonna se pronunciou pela primeira vez desde a internação, através de um texto publicado em seu Instagram. Na mensagem, comenta sobre o adiamento da turnê e agradece o apoio dos fãs.

"Obrigado pela sua energia positiva, orações e palavras de cura e incentivo. Senti o seu amor. Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida", escreveu.

A cantora disse que voltará a se apresentar assim que for possível, o que não deve acontecer a tempo do começo da turnê. Segundo ela, o plano é começar a "Celebration Tour" em outubro, na Europa, e remarcar as datas da América do Norte.

Madonna anunciou a "Celebration Tour" em janeiro deste ano. A 12ª turnê da artista deve passar pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, com shows nos quais a cantora vai tocar seus hits de 40 anos de carreira.