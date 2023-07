The Town lança aplicativo de celular para quem for ao festival não ficar perdido

São Paulo

O The Town lançou um aplicativo de celular para guiar quem for ao festival em setembro. O programa traz informações detalhadas sobre shows, palcos, estandes, transportes que poderão ser usados para ir e voltar do festival, além de um mapa do evento.

O cantor Bruno Mars, que vem ao The Town - Divulgação

Será possível, ainda, agendar horários para ir nos brinquedos do festival e montar uma programação com as apresentações que se deseja ver. O download do aplicativo, que leva o nome do festival, já pode ser feito em aparelhos com sistema Android ou iOS.

O The Town ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Vão se apresentar no festival nomes internacionais, como Demi Lovato, Bruno Mars, Post Malone e a banda Maroon 5, além de artistas brasileiros, caso de Ludmilla, MC Cabelinho e Luísa Sonza.