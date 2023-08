Larissa Manoela gravou conversas com os pais para provar abuso emocional

São Paulo

Depois da atriz Larissa Manoela expor no Fantástico áudios e fotos de conversas com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Farias, surgiram indagações de fãs na internet do porquê a celebridade estava guardando o material.

A atriz Larissa Manoela com a mãe, a pedagoga Silvana Taques, e com o pai, o representante comercial Gilberto Elias, em foto publicada por ela nas redes sociais - @larissamanoela no Instagram

Segundo informações reveladas à coluna de Lucas Pasin, no Splash Uol, Larissa Manoela faz terapia há anos para lidar com os traumas causados pelos pais em casa. Quando começou a contrariá-los, a atriz teria achado melhor gravar as conversas.

"Larissa vinha num processo de abuso emocional há muito tempo. Só que, por ser filha única, ela não tinha muitas pessoas que testemunharam isso, sobretudo em relação ao que acontecia dentro de casa. Então, ela decidiu gravar para ter provas e se proteger", contou uma pessoa próxima de Larissa à coluna do Uol.

"Eles queriam exercer uma ordem à força na Larissa, muitas vezes de forma agressiva. Tudo que era contra o que eles queriam, estava errado. Larissa queria ao máximo se livrar disso, mas se sentia prisioneira."

A mesma coluna relatou anteriormente que já fazia tempo que a atriz não concordava com as atitudes dos pais que, segundo as fontes, tentavam controlar a vida da filha, agora com 22 anos.

A conturbada relação entre os pais e a filha se tornou pública no início de agosto, quando Gilberto e Silvana enviaram uma carta aberta ao Fofocalizando, programa do SBT. "É verdade que nós abdicamos há anos de nossas carreiras pelo sonho da nossa filha. Jamais nos arrependemos disso", disseram.

Larissa, então, concedeu uma entrevista ao Fantástico, na Globo, em que deu detalhes dos problemas que vinham acontecendo, entre eles, o controle de seus pais sobre sua vida financeira e as empresas em seu nome.

A atriz contou que o acesso ao dinheiro fruto de seu trabalho era gerenciado por Gilberto e Silvana. Além disso, ela teria descoberto recentemente que a participação de ambos nas empresas era maior do que a sua própria.