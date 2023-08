Onde ver 'Cangaço Novo', série que mergulha no universo do crime do Ceará

São Paulo

Um bancário de São Paulo descobre que tem duas irmãs e uma herança a receber no interior do Ceará. Chegando lá, ele é obrigado por uma das irmãs a se juntar a uma gangue de assaltantes de banco, ao mesmo tempo em que a outra, que lidera uma seita, passa a cultuá-lo por sua semelhança com o falecido pai.

Cena de 'Cangaço Novo', do Amazon Prime Video - Divulgação

Com muita ação e uma boa dose de violência, a série brasileira "Cangaço Novo" foi produzida pela O2 e dirigida por Fábio Mendonça e Aly Muritiba. O elenco tem Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte.

Amazon Prime Video, a partir das 21h, 16 anos

Sardar Udham

O personagem-título deste épico com quase três horas de duração foi um militante histórico, que lutou pela independência da Índia entre as décadas de 1920 e 1940. Depois de fugir de uma prisão, ele consegue chegar à cidade de Londres, na Inglaterra, onde mata o general britânico responsável por um massacre de soldados no Punjab.

Amazon Prime Video, 16 anos

Filmes com Léa Garcia

Três longas estrelados pela grande atriz que nos deixou na terça (15) estão disponíveis na plataforma: "Cruz e Souza", "Feminino Plural" e "A Negação do Brasil". O serviço ainda oferece entrevistas realizadas com Léa e a performance que ela apresentou na abertura da exposição em homenagem a seu falecido marido, Abdias do Nascimento.

Itaú Cultural Play, grátis

As Pegadas de Jesus em Roma

Jesus Cristo nunca esteve em Roma, mas diversos objetos que fazem parte de sua história chegaram à Cidade Eterna, onde são venerados como relíquias religiosas. Entre eles, a coluna onde Jesus teria sido açoitado ou a lança com a qual o legionário Longinus teria lhe perfurado o tórax. Esta série espanhola investiga como eles foram parar lá.

History, 20h35, 14 anos

Cassino

A atriz Sharon Stone recebeu sua única indicação ao Oscar pelo papel da namorada de um gângster que pretende estabelecer seus negócios em Las Vegas, vivido por Robert De Niro. Direção do americano Martin Scorsese.

Telecine Cult, 0h15, 18 anos