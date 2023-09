Anitta no VMA canta funk e leva favela do Rio de Janeiro à MTV americana

São Paulo

Anitta cantou um medley de funks recentes e rebolou bastante no palco do VMA, o Video Music Awards. A brasileira foi uma das atrações da premiação da MTV dos Estados Unidos, que acontece na noite desta terça-feira (12) no ginásio Prudential Center, em Newark, Nova Jersey.

Anitta durante performance na cerimônia de 2023 do VMA, premiação da MTV americana - Brendan Mcdermid/REUTERS

A cantora surgiu usando uma roupa colorida com referência à bandeira do Brasil. No palco, além dos dançarinos, foi possível ver engradados de cerveja e, ao fundo, imagens que remetem a uma favela do Rio de Janeiro.

As comunidades cariocas e o funk são temas do mais recente trabalho da cantora, um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story". Ela cantou um medley com as faixas do lançamento, abrindo com "Used to Be" e passando por "Funk Rave" e "Casi Casi".

Em seu baile de favela no palco da MTV, Anitta ainda mostrou o trecho do que deve ser seu novo single, "Grip". O produtor Zebu, do coletivo Brabo Music Team, que trabalha com Anitta, afirmou no Twitter que essa é a música ainda não lançada presente na performance.

A plateia exibida pela transmissão aplaudiu e gritou muito depois da performance da brasileira. Ela foi celebrada por famosos presentes na premiação, caso de Taylor Swift.

Este ano, Anitta também deve ser a única artista a se apresentar duas vezes no VMA. Isso porque ela é a convidada do grupo de k-pop Tomorrow X Together, o TXT, na música "Back for More", parceria entre a brasileira e os sul-coreanos ainda inédita.

A cantora também concorre, assim como no ano passado, na categoria de melhor clipe de música latina, com "Funk Rave". Ela disputa o prêmio com nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira.

Também se apresentaram no VMA de 2023 nomes como Cardi B, Megan Thee Stallion, Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Shakira e Lil Wayne, entre outros.

Este é o segundo ano seguido que Anitta se apresenta no evento. Em 2022, a cantora fez uma performance com o sucesso "Envolver" e dançou um medley curto com trechos de outras músicas, como "Vai Malandra", "Movimento da Sanfoninha" e "Bola Rebola".

Na ocasião, Anitta venceu o prêmio de melhor clipe de música latina, com "Envolver". Foi a primeira vez que o Brasil faturou um prêmio na cerimônia da MTV americana. "Hoje eu apresentei aqui um ritmo que era considerado um crime no meu país", ela disse na cerimônia do ano passado. "Vim da periferia."