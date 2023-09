Sofrendo com o fim de 'Sex Education'? Veja dicas de mais filmes e séries

São Paulo

Desamparado com o fim de ‘Sex Education’? Não faltam indicações de filmes e séries sobre jovens tentando transar. Selecionei algumas que, assim como a série da Netflix, valorizam a diversidade.

Um dos aspectos mais importantes de "Sex Education", cuja quarta e última temporada estreou na semana passada, é sua inclusividade: a criadora Laurie Nunn e seus roteiristas sempre cuidaram de contar histórias a partir de muitas perspectivas e com personagens que não são apenas homens brancos, cisgênero e heterossexuais.

Talvez por isso a série tenha alcançado tamanha popularidade: diz a Netflix que a mais recente leva de episódios foi vista, de sua estreia no último dia 21 ao dia 24, 12 milhões de vezes, num total de 97,6 milhões de horas. Foi o programa em língua inglesa número um da semana no mundo, número dois no Brasil.

No seriado, Otis (Asa Butterfield) é um adolescente tímido que cria uma clínica de terapia sexual no colégio, ajudando colegas com os mais variados problemas e dilemas, ao lado do melhor amigo, Eric (Nguti Gatwa), e de seu crush, Maeve (Emma Mackie).

Se você é um desses milhões de espectadores e agora está desamparado com o fim da série, não tema. Há filmes sobre jovens tentando transar desde que inventaram o cinema.

Escolhi exemplos mais recentes e que também valorizam a diversidade de identidades e orientações sexuais —nada de "American Pie" aqui (mas está no Prime Video e no Telecine, se for da sua vontade).

'Big Mouth'

É quase "Sex Education" em versão animada, mas mais explícito e escatológico. Criada pelo comediante Nick Kroll e seu amigo de infância Andrew Goldberg, com Jennifer Flackett, a série acompanha Nick (Kroll) e Andrew (John Mulaney), dois garotos entrando na adolescência cheios de medos e dúvidas.

A loucura hormonal dos dois e de seus colegas de sala é ilustrada em cores vibrantes e personificada na forma dos "monstros do hormônio" Maury (Kroll de novo) e Connie (Maya Rudolph sendo genial), se desdobrando num universo tão grande de sentimentos convertidos em personagens (o Gato da Depressão, o Mago da Vergonha, Mosquito da Ansiedade) que gerou um spin-off, "Human Resources".

Disponível na Netfix. Seis temporadas, 61 episódios. A sétima temporada estreia em 20 de outubro

'Fora de Série'

Duas melhores amigas que passaram o ensino médio estudando descobrem, no último dia de aula, que todo mundo que só curtiu o ano todo também entrou na faculdade. Para compensar o tempo perdido, Amy (Kaitlyn Dever) e Molly (Beanie Feldstein) decidem ir à maior festa do ano, mas chegar lá —e tentar se aproximar da garota por quem Amy é apaixonada— vai ser outra aventura.

Disponível para aluguel no iTunes e na Amazon. 102 min.

'A Mentira'

Olive (Emma Stone) tenta retomar o controle de sua narrativa depois que uma mentira sobre ter perdido a virgindade se espalha na escola. Inicialmente, ela se aproveita da confusão, vendendo aos colegas o direito de inventar suas proezas sexuais, até que sentimentos começam a ser feridos. A mensagem do filme é um tanto confusa, mas Stanley Tucci e Patricia Clarkson como os pais de Olive valem a hora e meia.

Disponível na Netflix, 92 min.

'Que Horas Eu Te Pego?'

Fresquinho e recém-chegado dos cinemas ao streaming, parece as "sex comedies" dos anos 1980, mas com um twist ou dois. Maddie (Jennifer Lawrence), motorista de aplicativo de 30 e poucos anos e nenhum rumo na vida, decide aceitar uma proposta estranha de um casal de ricaços. Se ela "namorar" o filho nerd deles (Andrew Barth Feldman) e conseguir fazê-lo ganhar confiança antes de partir para a faculdade, ganha um carro —o dela foi guinchado por falta de pagamento, e agora ela pode perder a casa.

Disponível na HBOMax. 103 min

'Dickinson'

Uma série biográfica sobre uma poeta americana de meados do século 19 não seria lá, a um desavisado, a coisa mais sexy do mundo. Mas esta versão modernosa da história de Emily Dickinson, por Alena Smith, é.

Hailee Steinfeld interpreta a poeta, uma das maiores escritoras de língua inglesa, não como a esquisitona reclusa que por um tempo acreditou-se que ela era, mas como uma jovem fervilhando de ideias e de amor por Sue Gilbert (Ella Hunt), sua cunhada. E não espere uma história sisuda: o tom da série é frenético, com piadas rápidas e personagens excêntricos —com destaque para Anna Baryshnikov como Lavinia, irmã de Emily.

Disponível na AppleTV+. Três temporadas, 30 episódios

'A Vida Sexual das Universitárias'

Quatro calouras que dividem um dormitório numa universidade no estado americano de Vermont —Kimberly (Pauline Chalamet), Bela (Amrit Kaur), Whitney (Alyah Chanelle Scott) e Leighton (Renee Rapp)— descobrem as dificuldades da vida adulta, da faculdade e dos relacionamentos. Criada por Mindy Kaling e Justin Noble.

Disponível na HBOMax. Duas temporadas, 20 episódios

'Não Vai Dar'

A premissa parece antiquada —três pais decidem que não vão deixar suas filhas transarem na noite da formatura—, mas a execução é mais moderna e divertida (e menos sem noção).

Lisa (Leslie Mann), Mitchell (John Cena) e Hunter (Ike Barinholtz) percebem que suas filhinhas cresceram e estão prestes a sair de casa —e lidam muito mal com isso. Saem juntos na noite da festa de formatura, que convenientemente acontece num grande hotel, para impedir que Julie (Kathryn Newton), Kayla (Geraldine Viswanathan) e Sam (Gideon Adlon) percam suas virgindades. No caminho, se deparam com acidentes, bullying escatológico com funis e barris de cerveja e seus verdadeiros sentimentos.

Disponível na Lionsgate+ e para aluguel em Claro Video, Amazon, Google Play e iTunes. 102 min.

'Eu Nunca...'

Devi (Maitreyi Ramakrishnan), uma adolescente indiana-americana, tenta se aproximar de seu crush, Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet), e quem sabe perder a virgindade com ele. No caminho estão seu inimigo (e futuro crush), Ben (Jaren Lewison), suas melhores amigas, Eleanor (Ramona Young) e Fabiola (Lee Rodriguez), sua mãe, Nalini (Poorna Jaganathan), e seu temperamento explosivo, que faz seu monólogo interno ser narrado pelo famoso ex-tenista esquentadinho John McEnroe. Também criada por Mindy Kaling.

Disponível na Netflix. Quatro temporadas, 40 episódios

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

'O Cisne'

Segundo de quatro curtas de Wes Anderson adaptados de contos de Roald Dahl —o primeiro, "A Incrível História de Henry Sugar", estreou semana passada. Neste, dois valentões perseguem um pequeno garoto brilhante.

Disponível na Netflix, 17 min

'Ninguém Vai Te Salvar'

Brynn (Kaitlyn Dever), é uma jovem reclusa que vive de vender pela internet coisas que costura, sem ter que interagir com ninguém. Um dia, aliens invadem sua casa e ela precisa lutar sozinha para sobreviver. O filme inteiro tem apenas duas falas.

Disponível na Star+, 93 min.

'Starstruck'

Já tinha avisado da chegada da comédia romântica de Rose Matafeo na última edição, mas repito: a terceira temporada desta série charmosa sobre uma mulher comum que se apaixona por um astro do cinema é, infelizmente, a última.

Disponível na HBOMax, seis episódios

'Tudo pra Ontem'

No final da semana que vem, a Netflix já estreia uma nova série para ocupar o buraco em forma de "Sex Education" no seu coração (caso eu não tenha feito um bom trabalho com esta lista). A produção inglesa acompanha Mia (Sophie Wilde), que volta para o colégio após ficar afastada devido a um distúrbio alimentar e descobre que agora todo mundo já viveu muito mais experiências que ela.

Disponível na Netflix a partir do dia 5 de outubro. Oito episódios

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

'Signal'

Série policial sul-coreana em que uma policial resolve crimes antigos com a ajuda de seu mentor, que desapareceu há 15 anos e agora se comunica com ela por meio de um walkie-talkie especial.

Disponível na Netflix até este domingo (1º). Uma temporada, 16 episódios

'Coach Carter'

Filme esportivo biográfico bem tradicionalzão, com Samuel L. Jackson como um técnico de basquete linha-dura que põe ordem num time de ensino médio, obrigando seus atletas a melhorar seus desempenhos acadêmicos.

Disponível na Netflix até este domingo (1º), 136 min.

"Rush"

História da rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1 Niki Lauda (Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth), durante a temporada de 1976. Dirigido por Ron Howard ("Apollo 13"), com roteiro de Peter Morgan ("The Crown").

Disponível na Netflix até sexta (6). 123 min.