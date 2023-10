Danilo Miranda, meu amigo bombástico, se foi. Existem relações bombásticas, não? Sim, bombásticas, explosivas, amorosas e, portanto, muito profundas. Assim éramos Danilo Santos de Miranda e eu. Mas assim era Danilo com muita gente. Com quase todo mundo. Às vezes, ele berrava. Já berrava de longe: "Olá, bom dia". Quem o conheceu, reconheceu.

Eu o via com Antunes Filho, por exemplo. Ou com a equipe do Sesc. Um exemplo? Em 2000, ele aceitou uma recomendação estranha de uma pessoa incrivelmente audaciosa. Tratava-se do espanhol Vasquez, um adjunto dele da velha guarda do Sesc e que subira junto com ele e Dionino Colaneri nos bastidores da organização.

Retrato de Danilo Santos de Miranda - Ruy Teixeira/Divulgação

Vasquez propôs que eu tomasse conta do Sesc de Copacabana, como diretor artístico, mesmo morando em Nova York.

Eu e minha companhia de Ópera Seca estávamos com sessões duplas, triplas e capas na imprensa carioca, pois lotávamos o espaço Sérgio Porto, em pleno Carnaval, com "Ventriloquist" e outros espetáculos. Vinham todos. A plateia consistia de Philip Glass, Caetano Veloso, Steve McQueen e a galera global até Tarcísio Meira e cineastas como o Cacá Diegues, Arnaldo Jabor e Coppola.

Danilo não pensou duas vezes. Me chamou para um jantar seríssimo num restaurante brasileiro no SoHo. "Não foi aqui que viemos quando você me mostrou a coisa da City Harvest?"

Danilo era conhecido por ser um dos primeiros seres humanos a praticar o "multitasking" muito antes do surgimento do celular e ainda na infância da internet. "Não, Danilo, aqui é perto do

Wooster Group, onde eu te trouxe nos anos 1990". E ele respondeu: "ah".

Não importava o assunto ou o lugar, porque nossa vida era coalhada de memórias. Tivemos o City Harvest, que no Brasil, sob iniciativa de Danilo, teve outro nome. Eu indiquei grupos como o Wooster e exposições como a de Joseph Beuys. Muitos projetos foram adiante, e outros tantos, não. "A Última Árvore", na Sérvia, não foi. Estavam em plena guerra. Não dava mesmo. Susan Sontag conseguiu, eu não.

Choro enquanto escrevo. Desculpem, porque me encomendaram este artigo logo após a morte desse homem que chamo de ministro da Cultura do Brasil desde os anos 1990. Sim, está numa entrevista que fiz com ele para a TV UOL sentado no La MaMa, em 1997. "Agora me diga, onde estou?" "Do lado da ONU, Danilo". Morríamos de rir!

Posso me lembrar com clareza das vezes em que ele ia para uma conferencia na ONU e ficava num hotel na rua 42, com a Cléo, sua mulher, na Park Avenue South, ou na minha casa, em Waterside Plaza, ou na Talita, em Brooklyn, ou com Rosana Cunha, num hotel gótico na Broadway a caminho do Canadá onde tudo deu errado. "Mas o que foi?" "Deu tudo errado!"

O "errado" de Danilo significa quando dá 97% certo para maior parte do resto do mundo.

Se brigávamos? E como. Passamos grande parte de 2023 brigados. Foi um terror. Culpa minha, é claro. Ego meu, é claro. Quer dizer, não se trata sempre de ego, mas não preciso entrar em detalhes.

Fato é que ele tomou as rédeas nas mãos e me arrastou para uma sala do Sesc em julho, onde conversamos por uma hora e meia. Chutamos a mesa, a porta e saímos nos beijando. "Essa sala foi o nosso octaedro", eu disse. "Vamos jantar amanhã", disse Danilo.

Nossos acertos, nossas diferenças e nossas discussões teológicas, filosóficas, teatrais e linguísticas sempre se deram enquanto descascávamos camarões. Camarões ou outros crustáceos. Seja num terraço tailandês olhando a praça da República, seja em Nova York, sempre com um prato na frente, a boca mastigando e falando, ocupada em defender um ou dois ou três pontos de vistas diferentes.

Era essa a nossa beleza. As diferenças.

Caramba. Danilo se foi. Meu Deus. Danilo se foi. Agora me dou realmente conta disso. Se foram as nossas conversas. Cadê você, cara? Cadê você, Danilo?