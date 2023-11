Corpo de jovem morta em show de Taylor Swift será velado em Câmara dos Vereadores de Sonora

São Paulo

O corpo da jovem Ana Clara Benevides, morta aos 23 anos na sexta (17) após passar mal no show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, será velado na Câmara dos Vereadores de Sonora (Rua Adalberto Bozoki, 305), a partir das 19h desta segunda (20). O sepultamento ocorrerá no Cemitério da Cidade de Pedra Gomes, Mato Grosso do Sul.

As informações foram divulgadas pela família de Ana Clara, que abriu uma vaquinha para pedir ajuda no traslado do corpo de volta ao Mato Grosso do Sul.

Imagem com informações do velório da jovem Ana Clara Benevides - Reprodução

É possível ajudar a família enviando dinheiro pela chave Pix em nome da mãe da jovem, Adriana Cristina da Silva Benevides (adrianabenevides28@hotmail.com), ou ainda via PayPal, para pagamentos internacionais, já que a vaquinha também foi divulgada em inglês dada a repercussão do ocorrido.

Nas redes sociais, usuários reclamam da falta de assessoria da Time For Fun, a T4F, empresa responsável pela organização dos shows, e da própria cantora. Uma postagem que divulga a vaquinha cita que a família teria pegado um empréstimo para custear o traslado, mas, procurado, um parente de Benevides desmente a informação.

Ana Clara Benevides, de 23 anos, cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso - Reprodução/Instagram

Os responsáveis pela jovem contaram que a T4F chegou a oferecer assistência psicológica após o trauma, mas que eles estavam encontrando dificuldades financeiras para enviar o corpo para o Mato Grosso, onde ela vivia.

A T4F, por sua vez, afirma que uma assistente social entrou em contato com a família, mas diz que os familiares se recusaram a conversar com a profissional. "Nós realizamos o contato com a família via nossa equipe de assistência social e respeitamos o direito de privacidade da família e dos amigos neste momento de dor e luto", diz a empresa.