Oligarca perde processo envolvendo obra de Da Vinci que é a mais cara do mundo

Nova York | Reuters | Reuters

Um júri federal na terça-feira decidiu a favor da Sotheby's em um julgamento no qual o bilionário oligarca russo Dmitry Rybolovlev acusava a casa de leilões de ter cometido fraudes de dezenas de milhões de dólares em vendas de arte.

'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci - Reuters

Rybolovlev acusou a Sotheby's de conspirar com o negociante de arte suíço Yves Bouvier para convencê-lo a pagar preços inflacionados por quatro obras, incluindo "Salvator Mundi", uma representação de Cristo atribuída a Leonardo da Vinci que se tornaria a obra de arte mais cara vendida em leilão.

A Sotheby's, que é de propriedade privada, sempre sustentou que não tinha conhecimento de que Bouvier poderia ter mentido e que não era responsável por seus negócios com Rybolovlev. Bouvier não era réu e sempre afirmou que não fez nada de errado.

Rybolovlev, aos 57 anos, tem uma fortuna de US$ 6,4 bilhões construída com a venda de fertilizantes, segundo a revista Forbes. Ele também é o principal proprietário do time de futebol AS Monaco, embora informações recentes tenham revelado que ele avalia vender o time.

Daniel Kornstein, advogado de Rybolovlev, disse que o caso "alcançou nosso objetivo de chamar atenção para a falta de transparência que assola o mercado de arte. Essa nebulosidade tornou difícil provar um caso complexo de cumplicidade em fraude."

A Sotheby's disse que o veredito reafirmou seu compromisso com os mais altos padrões de integridade, ética e profissionalismo, e refletiu uma "falta flagrante de evidências" de que enganou Rybolovlev.

Os jurados no tribunal federal de Manhattan precisaram de menos de um dia para chegar a um veredito, em um julgamento que durou cerca de três semanas. O juiz distrital Jesse Furman permitiu em março passado que Rybolovlev prosseguisse com alegações de fraude sobre a obra de da Vinci e obras de Gustav Klimt, René Magritte e Amedeo Modigliani.

Rybolovlev processou originalmente mais de 15 peças de arte pelas quais pagou mais de US$ 1 bilhão. Furman rejeitou as alegações de fraude sobre as outras 11 obras, incluindo obras de Pablo Picasso, Auguste Rodin e Henri de Toulouse-Lautrec.

Rybolovlev pôde processar "Salvator Mundi" mesmo que sua propriedade tenha sido excepcionalmente lucrativa. Segundo documentos judiciais, Bouvier comprou a obra de da Vinci por US$ 83 milhões em 2013 e a vendeu no dia seguinte a Rybolovlev por US$ 127,5 milhões.

Rybolovlev vendeu "Salvator Mundi" na Christie's em 2017 por US $ 450,3 milhões, um preço recorde para uma obra de arte em leilão.