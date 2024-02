Veja Taylor Swift no Super Bowl junto com a atriz Blake Lively e a rapper Ice Spice

São Paulo

Horas depois do quarto show da "Eras Tour" em Tóquio, Taylor Swift voltou aos Estados Unidos para acompanhar o Super Bowl, final do principal campeonato de futebol americano, que acontece na noite deste domingo.

A cantora vive um relacionamento com o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e chegou ao Allegiant Stadium de Las Vegas, nos Estados Unidos, acompanhada da rapper Ice Spice e da atriz Blake Lively, que esteve com a estrela na partida dos Chiefs contra o New York Jets, em setembro, ao lado dos atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Assistem ao evento também artistas como Paul McCartney, Jay-Z e Jimmy Kimmel.

O Kansas City Chiefs disputa o título contra o San Francisco 49ers. Taylor Swift não se apresentará no show do intervalo, que contará com o cantor Usher, mas tem sido presença constante nos jogos. O jatinho usado por ela para se deslocar do Japão até Las Vegas, um Bombardier Global 6000 da VistaJet, empresa de táxi aéreo com sede em Malta, foi apelidado de "TheFootballEra".

A cantora Taylor Swift (centro), a rapper Ice Spice (esq.) e a atriz Blake Lively (dir.) durante a partida final da NFL, em Las Vegas, nos Estados Unidos - Carlos Barria/Reuters

Horas antes do início da partida, a cantora pop foi um dos principais assuntos da cobertura pré-jogo no programa NFL Today, da CBS Sports, segundo a revista americana Variety. O técnico do Chiefs, Andy Reid, foi perguntado sobre Swift e disse que era fã dela mesmo antes do namoro com Kelce. Durante o programa, também foram exibidas imagens de Swift assistindo e reagindo aos jogos e comemorando uma vitória com Kelce em campo.

A participação da cantora ao longo da temporada também se destacou pela variedade de looks temáticos dos Chiefs, desde moletons clássicos até uma jaqueta personalizada de Kelce.

Para a final deste domingo, Taylor Swift escolheu um corpete preto, calças jeans com fendas e uma jaqueta vermelha e branca pendurada sobre o ombro. Na maquiagem, ela manteve o clássico batom vermelho que utilizou em partidas anteriores.

Após a decisão da NFL, a National Football League, a cantora prosseguirá com sua turnê na Austrália, onde fará shows a partir do dia 16 de fevereiro.