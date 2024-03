Veja como ficou 'Chico' em inglês, após Luísa Sonza tirar menções a ex-namorado

São Paulo

Luísa Sonza decidiu não apenas traduzir, mas reformular diversos trechos da canção "Chico" para o seu lançamento em inglês, nesta quinta-feira. Assim, o nome do ex-namorado Chico Moedas, ou Chico Veiga, e referências a ele foram excluídos da nova versão.

Luísa Sonza faz show nos Ensaios da Anitta, no Memorial da América Latina - Adriano Vizoni/Folhapress

A decisão acontece após um término ruidoso no final do ano passado, quando a cantora levou à público, mais especificamente ao Mais Você de Ana Maria Braga, a informação de que havia sido traída pelo influenciador.

Para a versão em inglês, que tenta estender o sucesso estrondoso da canção do álbum "Escândalo Íntimo", Luísa Sonza manteve o título "Chico", mas trocou o nome, na letra, para "baby", que em inglês é usado como apelido carinhoso, como um "amor" da língua portuguesa.

Entre as exclusões notórias da nova letra estão, ainda, o trecho em que ela canta que "meu futuro no Rio será" —Chico é carioca—, a menção ao "Bar da Cachaça" que ele frequenta, que virou "você parece cachaça", em inglês, e a afinidade do amado sobre o qual canta com política, que deixou de existir —Chico é ativo politicamente nas redes sociais.

Roberto Menescal, um dos principais nomes da bossa nova, gênero homenageado na canção, assina a produção de "Chico (English Version)", que está disponível nas plataformas digitais.