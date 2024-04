Onde assistir a filmes e séries sobre poetas como os torturados por Taylor Swift

São Paulo

Depois dos caubóis da Beyoncé, é apenas lógico que emprestemos de Taylor Swift e seu novo disco e passemos um tempo com uns poetas.

A internet parece não ter gostado, mas Swift, no caminho entre o chalé invernal de "Folklore" e o Super Bowl, resolveu dar uma "passadinha" num departamento universitário de literatura —daí "The Tortured Poets Department", disco mais recente da cantora, lançado na semana passada.

Agora, para emprestar uma frase do tradicional podcast (existe isso?) de televisão Extra Hot Great, a televisão é o amigo que lê livros para mim, então não posso opinar se a moça entende ou não de poesia. Mas consigo te dizer onde assistir a filmes e uma série sobre esses artistas.

"Dickinson" (2019 - 2021)

Eu não sei dizer se Taylor Swift assistiu a "Dickinson", mas posso dizer que deveria.

Criada por Alena Smith, a série vê Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) como vivaz e sonhadora, contrariando a crença de que uma das maiores poetas americanas era uma mulher reclusa e solitária —para algo mais perto dessa versão, veja "Além das Palavras", de Terence Davies (iTunes).

"Dickinson" se concentra em imaginar uma versão modernosa do que seria ser jovem e despreocupado na Nova Inglaterra à beira da Guerra Civil Americana. Emily mantém um relacionamento amoroso com a cunhada, Sue Gilbert (Ella Hunt), dá festas com amigos e apronta com os irmãos Austin (Adrian Enscoe) e Lavinia (Anna Baryshnikov), para a infelicidade de seus pais, Edward (Toby Huss) e Emily (Jane Krakowski).

Também é visitada pela Morte (Wiz Khalifa) e Ninguém (Will Pullen), e verte poemas quase incontrolavelmente em pedaços de papel, bilhetinhos e cartas para Sue.

AppleTV+, três temporadas, 30 episódios.

"A Sociedade dos Poetas Mortos" (1989)

Certamente o filme mais famoso nesta lista, com sua cena icônica dos estudantes declamando "O Captain, My Captain!". John Keating (Robin Williams) é um professor de literatura inglesa numa tradicional escola preparatória em Vermont (EUA) que quer que seus alunos vivam a vida ao máximo. Seus métodos pouco ortodoxos para os anos 1950 surtem efeito sobre os adolescentes sob seu cuidado, mas também reverberam para além da sala de aula, com duras consequências.

"Dead Poets Society", Star+, 128 min.

Robin Williams agita seus alunos em 'Sociedade dos Poetas Mortos' - Divulgação

"Paterson" (2016)

Uma semana na vida de um pacato motorista de ônibus da cidade de Paterson (Nova Jersey) chamado Paterson (Adam Driver), que nos intervalos do trabalho escreve poemas inspirado pelo poeta William Carlos Williams.

Looke, 118 min.

Adam Driver em cena do filme 'Paterson', de Jim Jarmusch - Divulgação

"Brilho de Uma Paixão" (2009)

Um filme tão delicado que surpreende que o diretor de fotografia Greig Fraser tenha sequer conseguido captá-lo em película.

Seis anos depois do fracasso de "Em Carne Viva" (Star+), Jane Campion conta a trágica história de amor entre o poeta romântico John Keats (Ben Whishaw) e sua vizinha Fanny Brown (Abbie Cornish). Debilitado por uma tuberculose, o escritor não tinha condições financeiras para propor casamento à jovem, mas isso não os impediu de viver uma paixão casta, mas intensa.

"Bright Star", Looke, 119 min.

Abbie Cornish como Fanny Brawne (à dir.), a amada do poeta John Keats, em 'Brilho de Uma Paixão' - Divulgação

"Neruda" (2016)

Versão de Pablo Larraín ("Spencer") da história da fuga de Pablo Neruda (Luis Gnecco) do Chile para Paris durante o governo autoritário de Gabriel Videla, no fim dos anos 1940, e do policial incumbido de encontrar o poeta e senador, Óscar Pelochonneau (Gael García Bernal).

Netflix, 107 min.

Cena do filme 'Neruda', de Pablo Larraín - Divulgação

"Só Dez por Cento É Mentira" (2008)

Documentário de Pedro Cezar sobre o poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros, acompanhando seu processo criativo e explorando o cenário pantaneiro que deu origem a sua obra e seus personagens.

Netflix, 76 min.

O poeta Manoel de Barros em cena do documentário 'Só Dez por Cento é Mentira", do diretor Pedro Cezar - Divulgação

"Flores Raras" (2013)

Em viagem ao Rio de Janeiro em que esperava visitar brevemente Mary Morse (Tracy Middendorf), sua colega de faculdade, a poeta americana Elizabeth Bishop (Miranda Otto) conhece a arquiteta Lota de Macedo Soares (Glória Pires), companheira de Morse. Do triângulo amoroso surgem não só muitas angústias, mas também obras de arte.

Netflix, 118 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Todos Nós Desconhecidos" (2023)

Mais recente filme de Andrew Haigh, diretor inglês adepto dos romances devastadores (por exemplo, assista à tragédia silenciosa de Charlotte Rampling em "45 Anos" no Reserva Imovision). Em "Todos Nós...", Andrew Scott ("Fleabag") é um escritor solitário que reencontra os pais, interpretados por Claire Foy ("The Crown") e Jamie Bell ("Rocketman"), ao mesmo tempo em que começa um relacionamento com o delicado Harry (Paul Mescal).

"All of Us Strangers". Star+

Cena de 'Todos Nós Desconhecidos', filme de Andrew Haigh - Divulgação

"A Cor Púrpura" (2023)

Versão cinematográfica do musical da Broadway sobre o livro de Alice Walker, com Halle Bailey, Danielle Brooks (indicada ao Oscar), Colman Domingo, Fantasia Barrino e Taraji P. Henson.

Max, 141 min.

"Histórias que Contamos" (2008)

Documentário dirigido pela atriz e roteirista ganhadora do Oscar Sarah Polley sobre sua própria família, sua mãe e a verdade sobre sua paternidade. Se eu tivesse que escolher uma coisa apenas nesta lista toda para ver nesta semana, seria este filme.

"Stories We Tell". Filmicca, 108 min.

A cineasta Sarah Polley em cena do documentário 'Histórias que Contamos' (2012) - Divulgação/IMDb

"Good Bye Earth" (2024)

Um asteróide a caminho da Coreia do Sul em 200 dias coloca o país em um estado de caos, com protestos, conflitos e uma professora tentando lutar por sua cidade.

Netflix, 12 episódios.

"O Véu" (2024)

Elisabeth Moss, inacreditavelmente ainda não libertada de "O Conto da Aia", estrela esta minissérie em seis partes sobre uma agente da MI6, a agência de inteligência britânica, encarregada de descobrir se uma refugiada (Yumna Marwan) na fronteira da Turquia com a Síria é a pessoa inocente que diz ser, ou uma perigosa terrorista.

"The Veil". Star+. Estreia em 30.abr. Seis episódios, um a cada terça-feira.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Meu Malvado Favorito" (2010), "Meu Malvado Favorito 2" (2013) e "Minions" (2015)

Há só mais alguns dias para curtir as três primeiras partes dessa franquia "malvada" na Netflix. Mas não se preocupe: "Meu Malvado Favorito 3" não tem data para sair do serviço.

Na Netflix até quinta-feira, 2.mai.