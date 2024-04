'Quiet on Set' traz acusações de abuso na Nickelodeon; veja cenas polêmicas

São Paulo

A aguardada série documental em cinco episódios "Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV", que no Brasil ganhou o nome de "O Lado Sombrio da TV Infantil", teve estreia antecipada para este sábado (13) na Max —ex-HBO Max.

A série ouve pessoas que estiveram nos bastidores de programas infantis da Nickelodeon, como "Zoey 101", "iCarly" e "Drake & Josh", produzidos por Dan Schneider. Há acusações de abuso, racismo e comportamentos inapropriados.

O hype gerado pelo anúncio da série fez com que usuários do TikTok fizessem uma devassa nos episódios dos programas, em busca de conteúdos que pareciam inapropriados. Confira alguns exemplos na galeria abaixo.