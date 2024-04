Rapper Oruam é abordado por policiais em shopping de Portugal e filma agentes

São Paulo

Oruam, cantor de trap e filho do traficante Marcinho VP, considerado chefe do Comando Vermelho, foi abordado por policiais em Portugal em um shopping enquanto fazia compras. O artista estava no país a trabalho.

Segundo o veículo português Correio da Manhã, o episódio se deu após denúncias de consumo de drogas por parte do grupo com o qual Oruam estava.

Oruam, filho de Marcinho VP, durante show no Lollapalooza - Reprodução

Em um vídeo postado por ele, é possível ver o rapper questionar o policial, "por que nós temos que acompanhar vocês? E se nós não quisermos ir". O policial responde que "tem que ir" e então pede para que ele pare de filmá-lo. O rapper e seu grupo seguiram com o passeio.

Oruam chamou a atenção recentemente em sua apresentação no Lollapalooza quando apareceu usando uma camiseta com o rosto do pai.

Marcinho VP está preso desde 2006 por tráfico de drogas. "Apenas um grito de um filho com saudades do pai", escreveu Oruam no Instagram, após a apresentação. O trapper nasceu no morro do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, comunidade onde seu pai era chefe do tráfico.

Oruam tinha cinco anos quando Marcinho VP foi preso. O cantor começou a fazer sucesso em 2021, e homenagens ao pai são frequentes em shows e nas redes sociais.

O artista chegou a tatuar o rosto do pai do lado esquerdo do peito, feito que compartilhou com os seguidores em dezembro.