Ator Jerry Seinfeld gera desconforto em formatura, e estudantes saem em protesto

Em protesto ao ator Jerry Seinfeld, convidado para ser orador na cerimônia de formatura da Universidade Duke, nos Estados Unidos, deste domingo (12), dezenas de estudantes se retiraram do local. Como mostra um vídeo publicado nas redes sociais, alguns formandos cantavam "Palestina livre" para protestar contra o comediante, que apoiou Israel durante a guerra em Gaza.

O vídeo, postado no X, o antigo Twitter, exibe pessoas com trajes e capas, algumas agitando bandeiras palestinas, saindo das multidões de formandos reunidos na grama do estádio de futebol da universidade da Carolina do Norte. A Reuters checou a data e o local do vídeo.

O ator Jerry Seinfeld - David Swanson/Reuters

O vídeo também mostra vários convidados deixando as arquibancadas, incluindo uma pessoa usando keffiyeh, lenço que pode representar um emblema de apoio à causa palestina.

Houve também quem gritasse "Jerry! Jerry!" enquanto o ator recebia um diploma honorário. O comediante concluiu seu discurso sem grandes interrupções.

"Muitos de vocês devem estar pensando 'não posso acreditar que convidaram esse cara'. Tarde demais", brincou ele, depois de prometer defender o conceito de privilégio. "Use seu privilégio. Eu cresci como um garoto judeu de Nova York. Isso é um privilégio se você quer ser um comediante."

"Entendemos a profundidade dos sentimentos em nossa comunidade, e, como fizemos o ano todo, respeitamos o direito de todos em Duke de expressar suas opiniões pacificamente, sem impedir que os formandos e suas famílias celebrem suas conquistas", disse um representante da Duke, Frank Tramble, em comunicado.

Seinfeld visitou Israel e apoiou vocalmente o país desde 7 de outubro, quando o grupo militante Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou outras 252, das quais 133 acredita-se que permaneçam em cativeiro em Gaza, de acordo com contagens israelenses.

Enquanto isso, as operações militares de Israel mataram mais de 35.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde no enclave palestino governado pelo Hamas.

A Casa Branca disse na terça-feira que o presidente dos EUA, Joe Biden, se solidariza com protestos pacíficos em cerimônias de formatura onde ele e outros funcionários do governo sejam levados a discursar.

A saída de estudantes das formatura da Duke foi a mais recente manifestação de protestos que têm ocorrido em espaços universitários nos EUA. Os alunos pedem que as universidades se desvinculem de fornecedores de armas e outras empresas que lucram com a guerra, e requerem também anistia para estudantes e professores que foram disciplinados ou demitidos por protestar.

Na Emerson College em Boston, cânticos interromperam os discursos do presidente da escola durante a cerimônia de formatura no domingo. Em uma gravação do evento, alguns estudantes são vistos atravessando o palco para receber seus diplomas carregando cartazes em apoio aos palestinos.

Os protestos levaram universidades dos EUA, como a Columbia em Nova York e a Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, a cancelar suas cerimônias de formatura principais neste mês. Outras faculdades e universidades mudaram as datas das cerimônias de formatura.