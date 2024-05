Banda americana The Lemonheads se apresenta em São Paulo em julho

São Paulo

O trio The Lemonheads, que fez se apresentou no Brasil em 2023, volta ao país para apresentação única no Cine Joia, em São Paulo, no dia 19 de julho.

Evan Dando se apresentando em São Paulo em 2023 - Yuri Murakami/Fotoarena/Folhapress

O trio de rock alternativo liderado por Evan Dando foi formado em 1986 e ganharam um grande público com o lançamento do álbum "It's a Shame About Ray" em 1992, e um cover da faixa "Mrs Robinson" do Simon e Garfunkel, que se tornou o maior single da banda.

Neste ano, a banda estará gravando seu primeiro álbum de inéditas desde 2006 no estúdio A9 Audio em São Paulo. A produção ficará por conta de Apollo Nove, que já trabalhou com Rita Lee, Seu Jorge e Os Paralamas do Sucesso, entre outros artistas.

A apresentação de 19 de julho acontecerá às 22h e os ingressos já estão disponíveis no site do Cine Joia. O show de abertura ficará por conta de Thunderbird.