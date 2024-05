Bruno Mars anuncia novas datas para show no Rio, São Paulo e mais cidades

São Paulo

O cantor Bruno Mars anunciou mais datas para seus shows no país. Serão 14 apresentações ao todo, incluindo agora as cidades de Curitiba e Belo Horizonte.

A cidade do Rio de Janeiro terá o show do dia 4 de outubro —vetado pelo prefeito Eduardo Paes— alterado para o dia 19, além da adição de duas novas datas, 16 e 20 de outubro, todas no Estádio Nilton Santos.

O cantor Bruno Mars em show no The Town - Divulgação

Em Brasília as duas datas anunciadas, 17 e 18 de outubro, serão alteradas para os dias 26 e 27 de outubro, respectivamente, na Arena BRB Mané Garrincha.

Já em São Paulo, serão mais dois shows extras após a estrela já ter lotado as quatro apresentações previstas, acontecendo em 4 e 5 de outubro, no MorumBIS.

Curitiba e Belo Horizonte são as mais novas cidades a entrarem na rota dos shows no país, com duas apresentações na capital paranaense nos dias 31 de outubro e 1º de novembro no Estádio Major Couto Pereira, e no dia 5 de novembro em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão.