Cantor Cha Eun-Woo, do grupo Astro, chega ao Brasil para show solo; o que saber

São Paulo

O cantor e ator sul-coreano Cha Eun-Woo, membro do grupo de k-pop Astro, já está no Brasil para seu show solo "Just One 10 Minute [Mystery Elevator]". Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira.

O cantor Cha Eun-Woo - Reuters

A apresentação vai acontecer no Vibra São Paulo, em Santo Amaro, na capital. Os portões devem abrir às 18h e o show está previsto para as 20h. A apresentação faz parte de uma sequência de apresentações solo do artista, que começou em 2019 com a turnê "Just One 10 Minute" continuou em 2022 com a "Just One 10 Minute: Starry Caravan".

O show se propõe a ser uma experiência imersiva, em que o músico, além de cantar, assiste a vídeos enviados pelos fãs e tira fotos com o público. Durante a apresentação, Eun-Woo canta músicas de sua carreira solo e do grupo Astro.

Veja a provável setlist do show: