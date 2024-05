Casa de leilões Christie's tem site atacado por hackers, mas afirma que manterá vendas

Nova York | The New York Times

Funcionários da casa de leilões Christie's afirmaram neste sábado (11) que suas vendas principais continuariam, apesar de a empresa ter perdido o controle de seu site na quinta-feira. A plataforma foi hackeada, movimento que testa a lealdade de seus clientes ricos em meio aos leilões de primavera.

Em comunicado emitido na noite deste domingo (12), o primeiro desde o ataque virtual, Guillaume Cerutti, CEO da Christie's, confirmou que oito leilões da empresa seguiriam ocorrendo conforme o planejado, ainda nesta semana. Os lances podem ser feitos pessoalmente ou por telefone.

Sala da casa de leilões Christie's - Li Qiang/The New York Times

"Estamos ansiosos para recebê-los em nossas exposições e registrá-los para participar dos leilões", escreveu em um comunicado por e-mail. Nem Cerutti nem outro porta-voz da Christie's responderam como o leilão virtual vai funcionar a partir de agora.

A Christie's chamou o hackeamento de "questão de segurança tecnológica". Com o site fora do ar, a página exibe um pedido de desculpas e a promessa de fornecer "mais atualizações para nossos clientes conforme apropriado". Não era possível acessar o site até esta segunda-feira.

Foi a segunda vez em menos de um ano que a Christie's sofreu um ataque desse tipo. Em agosto, uma empresa alemã de cibersegurança revelou ter havido uma violação de dados na casa de leilões. Na ocasião, vazaram localizações de obras de arte pertencentes a alguns dos colecionadores mais ricos do mundo.

Durante o fim de semana, dezenas desses potenciais compradores se reuniram nas galerias da empresa no Rockefeller Center em Manhattan. Lá eles viram as obras caras, cujo total é avaliado em quase US$ 840 milhões, e discutiram lances.

Funcionários conduziram visitas privadas, passando pela gigantesca pintura "Flowers" (1964), de Andy Warhol, avaliada em US$ 30 milhões, em direção às vendas mais modestas, onde uma obra de Barbara Kruger era estimada em US$ 600 mil.

Funcionários da Christie's asseguraram a alguns clientes nas galerias que seu site seria corrigido imediatamente. Mas no sábado a empresa ainda não havia retomado o controle e substituiu uma página de destino temporária por outra plataforma temporária. Nela, os espectadores podem navegar por catálogos virtuais das próximas vendas, mas não conseguem dar lances.

Nos bastidores, dois funcionários da casa de leilões, que pediram para não serem identificados, descreveram um estado de pânico. Os principais líderes da empresa teriam ficado em silêncio sobre os detalhes da violação de segurança e não respondido se os hackers acessaram informações confidenciais sobre os clientes.

Vários compradores e vendedores proeminentes também disseram que foram deixados no escuro sobre o incidente e que não foram alertados sobre o hack até que um repórter os avisasse.

"Um ciberataque como este é o equivalente do século 21 a uma granada em uma sala pequena", disse o advogado do mercado de arte Thomas C. Danziger, que frequentemente representa clientes em leilões. "Há 25 anos, teria sido como uma inundação ou um furacão."

Wendy Cromwell, uma consultora de arte, afirmou que compradores sérios encontrariam maneiras de fazer negócios com a casa de leilões mesmo com as dificuldades técnicas. "É um pesadelo, obviamente, com todos os dados que eles possuem. Não ouvi nada da Christie's em relação à conta da minha empresa", escreveu por e-mail.

Sobre leilões futuros, ela disse: "Estou planejando comparecer às vendas noturnas pessoalmente. Normalmente, não dou lances online".

Na tarde de sábado, enquanto colecionadores circulavam pelas galerias, uma recepcionista disse que Cerutti não estava no escritório. Ele assumiu o comando da empresa em 2016 num momento em que as casas de leilões estavam lutando para atrair novos compradores.

Sotheby's e Phillips —as outras duas principais casas de leilões— afirmaram não ter sofrido nenhum ciberataque nas últimas semanas.

Chelsea Binns, uma especialista em crimes virtuais que leciona na faculdade John Jay College of Criminal Justice, em Manhattan, disse que a maioria das empresas não está preparada para ataques de hackers e que elas deveriam se preparar com um plano de backup.