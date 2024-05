Conduzindo Madeleine

De cara, "Conduzindo Madeleine" é um rescaldo, mais que um remake, de "Conduzindo Miss Daisy", que há quase 30 anos ganhou nada menos do que quatro Oscar ao tratar das relações de uma senhora judia com o seu motorista negro.

"Conduzindo Madeleine" reproduz exatamente esse princípio e o adapta aos tempos novos e a França, país onde é rodado. Tinha até outro nome originalmente, algo como "Uma Bela Corrida", mas o distribuidor americano logo percebeu que evocar "Miss Daisy", jogando o espectador numa situação confortável, era mais vantajoso.

Os atores Line Renaud e Dany Boon em cena do filme 'Conduzindo Madeleine' - Divulgação

Aqui, Charles, vivido por Dany Boon, é um motorista de táxi e não um chofer empregado, como no original. A velha senhora não é mais judia nem um tanto antipática, ao contrário, Madeleine interpretada por Line Renaud, com seus 92 anos, entra no táxi para ser levada a uma casa de repouso, e ainda assim se mostra afável e até bem-humorada.

Em contrapartida, Charles não está num bom momento. Tem dívidas a saldar e preocupações com a repercussão dos problemas financeiros em sua família.

De seu encontro com a cliente sairá um melodrama em que se abre um baú cheio de assuntos bem mais contemporâneos do que se poderia supor no início da corrida. A velhice é uma preocupação óbvia, já que vivemos cada vez mais e também por conta disso o mundo envelhece. O que fazer? Enquanto isso, a condição feminina e suas transformações entra em questão.

Mas não é só. O chofer de praça é um personagem pouco explorado pelo cinema. Charles mostra aqui, de cara, o chavão do taxista cinematográfico, um tipo estressado, brigão, valentão no tráfego.

Temos então os problemas passados de Madeleine e os problemas presentes de Charles conduzindo a trama aos domínios do melodrama. Não é uma má opção, na medida em que esse encontro sugere uma série de questões, que vão da existência extremamente longa a que chegam os humanos atualmente —e que se faz acompanhar de solidões profundas com grande frequência—, aos progressos da luta das mulheres em vários frontes, à dificuldade de subsistência na era do pós-emprego e, por fim, a hipótese de reconhecimento mútuo entre duas pessoas com experiências muito diferentes entre si.

Charles refere-se em dado momento ao fato de as pessoas serem muito iradas, nos dias atuais. Com isso, indica uma ruptura de certos laços e certas solidariedades tradicionais, substituídas por grupos que passam a se identificar na ira, por vezes no ódio ou, pelo menos, na insatisfação.

No Brasil, esse tipo de questão tem sido absorvido pela política, atribuindo-se tudo ao "radicalismo" das posições a favor ou contra alguém.

Com seu tom de melodrama —mas não de dramalhão, convém distinguir—, o filme de Christian Carion sugere que o coração é a saída para esse impasse profundo contemporâneo.

O que fazem Charles e Madeleine é, com a paciência que por vezes exige longas corridas de táxi, se olharem mutuamente, se conhecerem, trocarem. Será que resolve o problema? Parece improvável, mas também não se veem grandes ideias para o esgarçamento atual das relações sociais, que parece mundial.

Fica, em todo caso, a sugestão desse filme simpático, ainda que cheio de altos e baixos e longe de ser genial.