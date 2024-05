Estreias recentes do streaming para ver no feriado

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Com a semana mais curta por causa do feriadão, destaco alguns filmes e séries recém-chegados e algumas estreias aguardadas dos próximos dias.

"Entrevista com o Vampiro"

Nova adaptação do livro de Anne Rice, desta vez em forma de série e ambientada em 2022. Com Jacob Anderson ("Game of Thrones") como Louis de Pointe du Lac e Sam Reid ("The Newsreader") como o vampiro Lestat. A segunda temporada estreou recentemente nos EUA.

"Interview with the Vampire". Prime Video, uma temporada, sete episódios.

"Biônicos"

Num futuro meio cyberpunk em que as próteses biônicas se tornam comuns, a atleta do salto em distância Maria (Jessica Córes) se ressente da nova popularidade de sua irmã mais nova, Gabi (Gabz), que usa os acessórios tecnológicos para competir no mesmo esporte.

Netflix, 110 min.

Da esq. para a dir., Jessica Córes (não biônica) e Gabz (biônica) em 'Biônicos', da Netflix - Alisson Louback/Netflix

"Eric"

Benedict Cumberbatch interpreta um marionetista decidido a tornar uma criatura desenhada pelo filho pequeno em personagem de um programa infantil de televisão, para que o menino, desaparecido, retorne. Soa mais deprê que todos os filmes da lista da semana passada.

Netflix, seis episódios.

Benedict Cumberbatch (à dir.) com o monstro Eric, em cena da série 'Eric', da Netflix - Divulgação/Netflix

"Gasoline Rainbow"

"Road movie" da geração Z, com atores estreantes e cenas improvisadas, bem à moda de Bill Ross IV e Turner Ross. O filme é também a estreia na ficção (declarada) dos irmãos diretores documentaristas, e o primeiro trabalho da dupla desde "Bloody Nose, Empty Pockets", uma mistura de não ficção e encenação improvisada que passou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo uns anos atrás.

Mubi, 110 min.

"Star Wars: The Acolyte"

Prequel do prequel de "Star Wars", a nova série se passa durante a Alta República, cerca de cem anos antes dos acontecimentos de "Star Wars Episódio 1: A Ameaça Fantasma". Lee Jung-Jae ("Round 6") é um mestre jedi encarregado de investigar um crime que pode envolver uma misteriosa guerreira de seu passado, Mae (Amandla Stenberg).

Estreia na próxima terça (4) com dois episódios, na Disney+. Os seis seguintes serão disponibilizados semanalmente, às terças-feiras.

"Sob as Águas do Sena"

A estreia mais aguardada do meu grupo de WhatsApp: pouco antes de um mundial de triatlo em Paris, uma ativista ambiental se une a uma cientista e um policial para caçar um tubarão que ronda as águas do rio Sena e evitar um banho de sangue. Com a indicada ao Oscar Bérénice Bejo.

"Under Paris". Estreia na quarta-feira (5), na Netflix. 101 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Dicas de filmes ou séries que sairão em breve das plataformas de streaming

"Tempo"

A Netflix avisa que há só mais alguns dias para você visitar a praia envelhecedora de M. Night Shyamalan. Com Vicki Krieps, Gael Garcia Bernal e Aaron Pierre como um rapper chamado Mid-Size Sedan.

"Old". Na Netflix até o dia 10.jun. 108 min.