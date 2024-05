Felipe Neto anuncia livro na Companhia das Letras sobre ódio na política brasileira

São Paulo

O influenciador Felipe Neto anunciou nesta quinta o lançamento de sua estreia literária na Companhia das Letras, "Como Enfrentar o Ódio", sobre os ataques que sofreu na internet e como a raiva tomou conta do debate público. A obra será lançada ainda em 2024 e também será publicado em Portugal.

Influenciador Felipe Neto, autor de 'Como Enfrentar o Ódio', que será lançado neste ano no Brasil. - @felipeneto no Instagram

Segundo ele, o livro é "a melhor coisa que já criou" e representa "um reinício" de sua carreira. Ao longo de meses de elaboração, a obra revive o que o autor chama de "guerra midiática que quase ninguém soube o que de fato aconteceu".

O livro foi arrematado pela Companhia num leilão concorrido —algo raro para escritores nacionais— e tem levado o site da editora a experimentar instabilidades por causa da alta procura do público.

A obra mistura um relato pessoal do influenciador com sua análise da sociedade brasileira desde 2013, quando, segundo ele, o discurso de ódio começou a tomar conta da arena política, até atingir o ápice no bolsonarismo.

No decorrer da última década, Felipe Neto foi alvo de perseguição por grupos de extrema direita e, no relato, se propõe a mostrar aos leitores como vencer esse sentimento tanto internamente quanto no debate público.

Na mesma ocasião, o autor também anunciou o lançamento de um clube do livro com seu nome, que será gratuito e voltado a pessoas que já são leitoras ou que sempre quiseram dar um primeiro passo nesse sentido.

No vídeo de anúncio postado em seu canal de YouTube, Neto se referiu ao clube literário como um dos maiores projetos de sua vida. "Eu estou muito feliz com esse momento da minha vida e eu quero dar o melhor de mim", afirmou, "para que a gente possa ler juntos muitas obras, incluindo a que eu vou lançar".

O clube não terá curadoria direta da Companhia das Letras e não necessariamente indicará apenas livros da nova editora de Neto.