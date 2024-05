Katy Perry aparece no Met Gala em imagens geradas por IA que enganam fãs

São Paulo

Muitos looks exóticos desfilaram pelo tapete vermelho do Met Gala na noite desta segunda-feira (6), mas, entre eles, não havia o de Katy Perry. Ainda assim, imagens que circulam pelas redes sociais geradas por inteligência artificial mostram a cantora em um longo vestido claro, repleto de flores e folhas, que remetem ao tema do ano, "O Jardim do Tempo".

Imagem gerada por inteligência artificial mostra cantora Katy Perry no Met Gala 2024 - Reprodução

"Não pude ir ao Met, tive de trabalhar", escreveu a artista em uma publicação no Instagram em que mostrou duas dessas imagens falsas, que enganaram fãs e até a mãe da artista, como ela mostra em uma das capturas de tela. "Mãe, a inteligência artificial te pegou, cuidado!"

A noite teve destaques para figurinos de celebridades como Zendaya, com um vestido escultural com cachos de uvas e um passarinho como acessório, junto ao pescoço, um look da Maison Margiela desenhado por John Galliano, reabilitado como um dos principais estilistas da atualidade depois de anos no ostracismo por causa de um episódio de antissemitismo.

Jennifer Lopez estava um arraso, num vestido Schiaparelli transparente incrustado de pedras preciosas, com um decote que ia para além de suas clavículas. Mas a atriz Mindy Kailing foi a mais comentada, num vestido escultural com ondas de tecido na parte da frente e na de trás.