Leonardo e Pabllo Vittar têm cachês de até R$ 550 mil na Virada Cultural; veja lista

São Paulo

A Virada Cultural deste ano custará quase R$ 60 milhões aos cofres públicos, sendo que R$ 33,4 milhões foram gastos na infraestrutura e R$ 26,4 milhões em contratações artísticas.

O festival acontecerá no sábado (18) e no domingo (19), com apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Kevin O Chris, Léo Santana, Joelma, Xamã, Raça Negra e Psirico.

Virada Cultural do Pertencimento 2023 durante show de MC Cabelinho - Bruno Santos/ Folhapress

O cachê mais alto é o do cantor sertanejo Leonardo, que receberá R$ 550 mil. Em seguida, vem Léo Santana, com R$ 500 mil e, depois, a cantora Gloria Groove, com R$ 400 mil.

Pabllo Vittar, artista que se apresentou no show da cantora Madonna, na praia de Copacabana, receberá R$ 357 mil para participar do evento. Já Joelma, dona do hit "Voando pro Pará", ganhará R$ 300 mil. Os valores foram publicados no Diário Oficial da cidade

Um dos motes desta Virada é a descentralização, processo que já vinha acontecendo desde 2022 e que foi ampliado no ano passado. Na edição deste ano, serão 22 palcos espalhados pela capital paulista, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera. Veja abaixo o cachê dos artistas.