Madonna exibe foto de Marielle Franco no telão de seu show em Copacabana

São Paulo

Durante a performance de "Music" em seu show na praia de Copacabana, neste sábado (4), Madonna exibiu fotos de ícones brasileiros de diferentes áreas. Entre eles, estava Marielle Franco, vereadora carioca assassinada em 2018.

Show da cantora Madonna na praia de Copacabana, Rio de Janeiro - Roberto Dias/Folhapress

A rainha do pop cantou "Music", canção pensada para reerguer sua carreira nos Estados Unidos, na virada do milênio, junto com a drag queen Pabllo Vittar, ao prestar a homenagem.

Enquanto elas cantavam e dançavam, o telão atrás das cantoras exibiu ainda fotos de Pelé, Daniela Mercury, Mano Brown, Elza Soares, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Erika Hilton, Marta e Fernanda Montenegro.

Foi um dos momentos mais comemorados pelo público. A drag queen ainda segurou Madonna no colo e, juntas, elas ergueram bandeiras do Brasil. Integrantes de escolas de samba também tocaram e imagens de favelas apareceram no telão.