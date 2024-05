Nashville (EUA) | The New York Times

Duane Eddy, que inovou na música pop nos anos 1950 com seu estilo reverberante e staccato de tocar guitarra, que ficou conhecido como "twang", morreu na terça-feira no Tennessee, nos Estados Unidos, aos 86 anos. O músico teve complicações decorrentes de um câncer, confirmou sua esposa, Deed Eddy.

O músico Duane Eddy - Reprodução/raystevensmusic/YouTube

Eddy fez sucesso com seu rock instrumental nos anos 1950 e 1960 e vendeu milhões de discos em todo o mundo, com sucessos como "Rebel Rouser" e "Forty Miles of Bad Road". Sua música foi importante para estabelecer a guitarra elétrica como o instrumento predominante no rock.

Eddy influenciou uma multidão de guitarristas de rock, como George Harrison, Jimi Hendrix e Bruce Springsteen, cujas linhas de guitarra em "Born to Run" homenageiam o som de Eddy.

"Duane Eddy foi o porta-voz, o primeiro deus da guitarra no rock", disse John Fogerty, vocalista e guitarrista fundador do Creedence Clearwater Revival.

Eddy, que era autodidata, desenvolveu seu melodismo rítmico tocando as linhas principais das suas gravações nas cordas graves de sua guitarra e abusando do vibrato. Ele nunca aprendeu a ler ou escrever música, mas tinha um ouvido aguçado para os os ritmos pop, como country, jazz e RnB.

Também tinha um talento para experimentação. Uma vez, o músico levou um tanque de água para uma sessão de gravação e colocou um alto-falante dentro para simular os efeitos de uma câmara de eco.

Eddy nasceu em 26 de abril de 1938 em Corning, uma pequena cidade em Nova York, e começou a tocar guitarra aos cinco anos. Seu pai foi motorista de caminhão e gerenciou uma mercearia, e sua mãe era dona de casa.

A família se mudou para Tucson, no Arizona, quando Duane tinha 13 anos, e depois para Phoenix, onde ele conheceu Lee Hazlewood, compositor com quem colaboraria em vários de seus trabalhos. Em 1957, Eddy começou a fazer turnês como guitarrista com a Dick Clark's Caravan of Stars, e pouco depois começou a lançar suas próprias gravações.