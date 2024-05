Onde ver 'Ashley Madison', série sobre site para casados que procuram amantes

São Paulo

O site Ashley Madison, dedicado exclusivamente a casos extraconjugais, foi criado em 2001. Não demorou muito até virar um serviço disponível em 40 países com 60 milhões de assinantes —casados. Isso até 2015, quando foi hackeado e segredos íntimos de milhões de usuários foram expostos.

Homem visita o site Ashley Madison, para casados em busca de amantes - Eva Hambach/AFP

A série documental narra a ascensão, a queda e o renascimento da plataforma que mudou a vida de muita gente.

Netflix, 14 anos

Queen Rock Montreal

Duas performances do Queen, que aconteceram em 24 e 25 de novembro de 1981, foram remasterizadas digitalmente e dão aos assinantes com Imax Enhanced em seus dispositivos a oportunidade de sentir a mais alta fidelidade de som e vídeo.

Disney+, livre

O Fogo Interior: Réquiem para Katia e Maurice Krafft

Dirigido por Werner Herzog, o longa-metragem conta a história de dois vulcanólogos franceses mortos na erupção do monte Unzen em 1991. O projeto é uma homenagem aos dois, que até a hora da morte mostravam ao mundo imagens surpreendentes.

Aquarius, 12 anos

O Telefone Preto

O garoto Finney é sequestrado por um assassino em série e fica preso num porão à prova de som. Quando o telefone na parede começa a tocar, ele ouve vozes de outras vítimas do assassino. O ator Ethan Hawke interpreta o aterrorizante criminoso.

Telecine Action, 22h, 16 anos

Chegadas e Partidas

No saguão do aeroporto, uma avó aguarda ansiosa pelo primeiro encontro com sua netinha e um grupo de amigas que estão unidas desde o ensino fundamental se despede da amiga que mora em Roma. Astrid Fontenelle comanda a 11ª temporada do programa.

GNT, 22h30, livre

Um Espião e Meio

Bob, agente da CIA, vai à reunião de sua turma de colégio e encontra um amigo que era um gênio em cálculo, Calvin. Bob pede a ajuda de Calvin em uma missão secreta de satélites espiões. Filme com Dwayne Johnson e Kevin Hart.

Megapix, 22h55, 14 anos