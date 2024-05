Pintura do cavalo Caramelo é vendida por R$ 130 mil em leilão solidário para o RS

São Paulo

Uma pintura do cavalo Caramelo, que ficou ilhado em um telhado em Canoas (RS) durante enchentes no Rio Grande do Sul, foi vendida por R$ 130 mil em leilão beneficente para ajudar a população do estado.

O quadro, intitulado "Caramelo", do pintor argentino José Acuña, foi arrematado durante a ação Martelo Solidário - Levanta Rio Grande em transmissão on-line nessa segunda-feira (13), realizada por profissionais afiliados ao Sindicato dos Leiloeiros Rurais do Rio Grande do Sul (SINDLER).

Além do quadro do Caramelo, objetos de personalidades da mídia foram doados para o leilão, como a boina utilizada pelo ex-bbb Matteus Amaral, durante o programa. Os surfistas Pedro Scooby, Italo Ferreira e Lucas Chumbo contribuíram com a ação, doando pranchas de surf.

Outro famoso surfista, Gabriel Medina, também doou uma prancha e uma camisa autografadas.

O leilão contou ainda com uma réplica da camisa utilizada por Gisele Bündchen em 2015, durante desfile de despedida oficial das passarelas, no São Paulo Fashion Week. Outra cópia leiloada foi a do capacete de Ayrton Senna, utilizado em sua estreia pela McLaren, em 1988.

Conforme os organizadores, os valores arrecadados serão enviados a entidades que estão trabalhando para ajudar a população do Rio Grande do Sul, vítimas das enchentes.

Caramelo ficou conhecido nacionalmente ao ser flagrado ilhado em um telhado durante as enchentes que atingiram o município de Canoas, no Rio Grande do Sul.

O salvamento do animal foi transmitido ao vivo pela Record e pela GloboNews na última quinta-feira (9). Uma equipe formada por veterinários do Exército e membros do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar ao telhado, onde o animal estava, e colocar o bicho sedado em um bote. Cachorros que estavam no mesmo local também foram salvos.