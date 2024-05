Paes ironiza questionamento sobre público de Madonna e não esclarece seu cálculo

São Paulo

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes ironizou, nas redes sociais, reportagem publicada pela Folha na última sexta-feira (10).

O texto afirma que, segundo estimativa do Datafolha, o show de Madonna feito na praia de Copacabana comportava no máximo 875 mil pessoas, isto é, pouco mais da metade do público de 1,6 milhão divulgado pela Riotur, órgão de turismo da prefeitura da capital fluminense.

"Ai ai ai! Esses jornais de São Paulo não sabem fazer conta mesmo! Para calcular o total de 1,6 milhão de pessoas no show da Madonna (na verdade foram 1.612.356) usamos a equação abaixo! Eles jamais entenderão!", publicou o político no X, o antigo Twitter. Ele escreveu depois uma conta matemática complexa, de forma irônica, sem esclarecer como o órgão teria calculado o público.

Madonna durante o show 'The Celebration Tour', na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Adriano Vizoni/Folhapress

"Explico: uma integral definida de 0 até (x), a derivada temporal do numerador que inclui a exponencial do quadrado de (t) e o logaritmo natural de uma função gama de (t + y), o denominador envolve a raiz quadrada do seno hiperbólico de (tz), e uma segunda derivada parcial em relação a y de uma função logística."

Na mesma publicação, Paes inseriu uma captura de tela da versão digitalizada da reportagem publicada na edição impressa da Folha.

A reportagem procurou a prefeitura por email, WhatsApp e telefone, nos últimos dias, mas não obteve resposta. Um posicionamento será adicionado se for enviado.

Nos comentários da publicação de Paes, um usuário escreveu: "A praia é minha, eu coloco o número de pessoas que eu quiser". Ele respondeu: "É por aí..."

A estimativa do Datafolha foi feita a partir da versão profissional do Google Earth, que possibilitou ao instituto calcular o perímetro que o público ocupava segundo fotos aéreas publicadas tanto pela prefeitura quanto pela reportagem e por agências de notícias como a Reuters.

As imagens mostram que as pessoas ocuparam uma área que ia desde o palco principal, em frente ao hotel Copacabana Palace, até as proximidades da avenida Princesa Isabel, onde estava o palco secundário em que o DJ Pedro Sampaio se apresentou após Madonna. O perímetro totalizou 125 mil metros quadrados.

O valor foi multiplicado por sete, o número máximo de pessoas que podem ocupar um metro quadrado, de acordo com o manual do Centro de Estudos e Pesquisas de Desastres, o CEPD, da Prefeitura do Rio de Janeiro.