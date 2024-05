Projeto 7 Leituras leva comédia de Shakespeare ao Sesc Bom Retiro, em SP

São Paulo

A apresentação da comédia "As Alegres Comadres de Windsor", peça de William Shakespeare de 1602, acontece nesta terça-feira, dia 28 de maio, às 19h, no teatro do Sesc Bom Retiro, no centro da capital paulista, com retirada gratuita de ingressos 30 minutos antes.

Retrato da diretora e professora Eugenia Thereza de Andrade, diretora geral do projeto 7 Leituras, dedicado à leitura de importantes textos para o teatro - Bruno Santos/Folhapress

Com direção de Marco Antônio Pâmio, o elenco conta com Bete Dorgam, Fábio Espósito, Genezio de Barros, Henrique Stroeter, Hugo Coelho, Marcelo Galdino, Patrícia Gaspar, Regina Maria Remencius, Rogério Brito e Tuna Dwek.

O projeto completa 18 anos de existência e celebra também os 460 anos do nascimento de Shakespeare, com suas peças mais populares.

As leituras acontecem no teatro do Sesc Bom Retiro até junho, sempre na última terça-feira do mês. O circuito continua com "A Tempestade", em junho.