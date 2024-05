Acelerando meu carro, entrei no Aterro do Flamengo em alta velocidade, enquanto rajadas de vento despenteavam a cabeleira prateada do meu querido amigo americano. Maravilhado com a luz dourada daquela tarde, Roger Corman perguntou se poderíamos passear um pouco mais. Ele queria conhecer melhor o Rio de Janeiro.

Decidi levá-lo até a Barra da Tijuca, onde tomamos uma água de coco. Mais tarde, ao deixá-lo outra vez no Hotel Everest, Corman me disse que seria o produtor do meu próximo filme, "A Filha de Drácula". Antes de sua volta para América, prometi enviar o roteiro do filme traduzido para inglês.

Corman me avisou que tinha falado pessoalmente com distribuidor Mike Vraney, também presente no festival, para lançar todos os meus filmes em vídeo, nos Estados Unidos —o que de fato aconteceu no ano seguinte, em 1995.

Os cineastas Ivan Cardoso, à esq., e Roger Corman - Marcos Bonisson/Reprodução

Venho pensando em nossos encontros desde que soube de sua morte, ao buscar o nome "Roger Corman" no Google, curioso por notícias sobre meu amigo. Na madrugada, veio a notícia recém-publicada de seu falecimento. Cumpro agora meu luto.

Nossa amizade mágica durou três décadas, marcadas por apenas quatro encontros presenciais meteóricos, quatro capítulos fundamentais para recarregar minhas baterias e dar prosseguimento a minha desconcertante trajetória artística e cinematográfica.

Como explicar que um cineasta tão esquecido, discriminado e censurado em meu próprio país, a ponto de não ter recebido, desde 2004, nem sequer um tostão de dinheiro público para filmar, pudesse interessar tanto ao rei do cinema pop americano?

Na última década, generosamente, Corman se tornou meu único parceiro em uma pequena subversiva filmografia underground, reunindo cabalisticamente quatro títulos. Esse ciclo se iniciou em 2014 com o inusitado "O Colírio do Corman me Deixou Doido Demais", lançado alguns anos mais tarde. Mas vamos por partes, antes que me perca nas reminiscências e você não consiga entender mais nada do que estou escrevendo.

Nosso passeio em alta velocidade aconteceu em 1994. Eu já era fã de Corman há muito tempo, desde que tinha assistido ao clássico "Massacre de São Valentim", talvez a sua melhor produção, em uma sessão à meia-noite, no Cinema Pax, em Ipanema.

Eu adorava a sua antológica série de fitas de baixo orçamento, baseadas em histórias de terror de Edgar Allan Poe. Entretanto, não posso negar que seu filme que mais chamou a minha atenção foi o fantástico "Homem dos Olhos de Raio-X", estrelado pelo carismático Ray Milland no papel do imprevisível Dr. James Xavier, a que assisti ainda pequeno, numa velha televisão P&B de casa, quando era criança.

Conto agora como nos conhecemos. Na animada festa de abertura do 10º Rio Cine Festival, em 1994, no cinematográfico salão Assirius do Theatro Municipal, depois de ter sido apresentado formalmente a ele e a sua querida mulher, July, não tive a menor dificuldade de ficar conversando o resto da noite com o papa do cinema pop hollywoodiano.

No Festival do Rio daquele ano, entre um uísque e outro, nossa conversa seguia com grande naturalidade, após termos posado para as lentes de alguns fotógrafos e eu tê-lo apresentado a minha amiga Scarlet Moon e a outras atrizes brasileiras.

Ao saber que "As Sete Vampiras" seria exibido, numa mostra paralela, Corman me perguntou se eu poderia convidá-lo para assistir ao meu filme. No dia e hora combinados, eu estava na porta do Hotel Everst, em Ipanema, para apanhá-lo a bordo do meu veloz Porsche Super 90, conversível prateado.

O dia estava lindo e Corman não parava de sorrir para mim. A seguir, quando já estávamos na avenida Atlântica, ele me explicou o motivo de sua enorme alegria. "Tenho um Porsche igualzinho ao seu, e até da mesma cor, em Los Angeles!".

Na Cinemateca do MAM, o Museu de Arte Moderna, após a projeção impecável do meu filme com cópia nova 35mm e legendas em inglês, teve início o tradicional debate com o público. A sala estava lotada de cinéfilos, devido à sua noticiada presença, divulgada pelo Rio Cine.

Fiquei estarrecido ao ver "o rei do filme B", sentado ao meu lado, afirmar para plateia, enquanto sorria novamente para mim: "A planta carnívora de 'As Sete Vampiras' é muito melhor do que a minha em 'A Pequena Loja dos Horrores'". Era o filme cult que ele dirigiu em 1960, estrelado por ninguém menos que o iluminado Jack Nicholson.

Fiquei inteiramente desnorteado, ou melhor, em transe. Em tom de piada, retruquei que "As Sete Vampiras" só tinha feito grande sucesso no Japão, em 1986, por ter sido inexplicavelmente lançado com o título de "A Pequena Loja dos Horrores".

Corman salientou o instigante roteiro do R. F. Lucchetti e a qualidade do nosso elenco, como também a beleza das vampiras brasileiras, além de destacar os enquadramentos das tomadas, a fotografia e a montagem sincronizada com a eletrizante trilha sonora.

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Voltei a encontrar o casal Corman em 1998, no movimentado 51º Festival de Cine Fantástico y Terror de Sitges, na Espanha. Eles foram novamente bastante simpáticos, inclusive me convidando para um agradável jantar, onde discutimos os próximos passos de nossa aguardada parceria.

Corman, sempre visionário e otimista, sugeriu que eu deveria desenvolver algum projeto, alguma história na Floresta Amazônica. Por sua sugestão, acabou virando realidade, em 2005, quando dirigi Paul Naschy em "Um Lobisomem na Amazônia".

Não realizei o sonho de ser produzido por Corman no projeto de "A Filha de Drácula". Sonhei que Corman pudesse ser o megaprodutor de cinema que iria impulsionar novamente o sucesso comercial dos meus filmes.

Durante anos continuei acreditando que, tendo Corman como sócio da Topázio Filmes, tudo seria diferente na "roliúdi" tupiniquim. Ledo engano. Apesar de termos cumprido todas as exigências "burrocráticas" solicitadas pelo Ministério da Cultura, para transformarmos "The Dracula's Daughter" numa coprodução internacional, nosso projeto não decolou em nenhum concurso ou edital em que foi inscrito.

Pelo contrário, o fato de estar associado a um produtor ianque se tornou mais um obstáculo do subdesenvolvimento cultural que até hoje nos oprime. Só liberam verbas públicas para os cineastas chapa-branca e suas pavorosas fitas come e dorme nacionalistas.

Aos poucos, fui me distanciando cada vez mais deste universo cinematográfico "brazyleyro" arcaico. Desde o início do século 21, submergi novamente no underground. Mas tive a alegria de ter Corman como ator de meu filme.

Após um jantar mais recente no Jockey Club, ele me avisou: "Ainda tenho para você mais duas gotas do meu colírio". E fomos filmar no Copacabana Palace. Assim nasceu "O Colírio do Corman me Deixou Doido Demais", onde me transformei no Corman do Corman, ao sentir em meus olhos as gotas de seu colírio alucinógeno.

Tive o privilégio da amizade do homem dos olhos de raio-x, que lançou nas telas Jack Nicholson, Peter Fonda, Denis Hopper, Robert de Niro e diretores consagrados como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Joe Dante, John landis e Tim Burton.

Nosso último contato foi telefônico. Ao saber, pelo Facebook, que havia morrido meu amado cachorro Olavo, Corman me telefonou de Los Angeles para dar seus pêsames. Eu pedi então um epitáfio para a lápide. "Olavo foi o dálmata mais lindo do mundo!", sugeriu Corman. Assim fiz.