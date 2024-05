Roman Polanski é absolvido da acusação de difamar mulher que o acusa de abuso

São Paulo | AFP

A Justiça francesa absolveu, nesta terça-feira (14), o cineasta Roman Polanski de uma acusação de difamar a atriz Charlotte Lewis, que o denunciou por um estupro que teria ocorrido na década de 1980.

O diretor franco-polonês, acusado de agressão sexual e estupro por várias mulheres, havia classificado a denúncia de Lewis de "mentira abominável".

Roman Polanski durante o Festival de Cinema Americano de Deauville - Loïc Venance/ AFP

Os juízes do tribunal correcional de Paris não decidiram se o diretor estuprou ou não Lewis, mas se ele abusou da liberdade de expressão em uma entrevista à revista Paris Match em 2019.

À época, Polanski refutou as acusações da atriz, que afirmou que o cineasta a agrediu sexualmente quando ela tinha 16 anos.

"Como podem ver, a melhor qualidade de um bom mentiroso é uma excelente memória. Charlotte Lewis é sempre mencionada na lista de minhas acusadoras, sem que nunca apontem [suas] contradições", disse o diretor na entrevista.

A decisão da Justiça francesa coincide com a abertura do 77º Festival de Cannes, que teve início com uma nova onda de mobilizações contra a violência sexual no cinema francês.

Durante o julgamento por difamação em março, Lewis, que estrelou o filme "Piratas", de Polanski, afirmou que foi vítima de uma campanha de difamação que quase destruiu sua vida após as revelações.

Ao longo dos anos, diversas mulheres acusaram o vencedor de três Oscar e da Palma de Ouro do Festival de Cannes de agressão sexual e estupro, algumas quando eram menores. Ele sempre negou as acusações.

O diretor francês é considerado foragido pela Justiça americana há mais de 40 anos após ser condenado por manter relações sexuais ilegais com Samantha Gailey, que tinha 13 anos à época.