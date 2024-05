Romy, vocalista do The xx, leva sofrência eletrônica a show solo no C6 Fest

São Paulo

Vocalista e guitarrista do xx, banda de indie pop muito popular nos últimos 15 anos, Romy trouxe ao C6 seu show solo. Ela foi uma das atrações do começo da noite no palco Metlife, a tenda montada no parque do Ibirapuera.

Ela goza de prestígio com "Mid Air", álbum que inaugurou sua carreira paralela ao xx, lançado no ano passado. Em relação ao trabalho em sua banda principal, a obra solo traz um pop mais dançante e alinhado à música eletrônica.

A cantora inglesa Romy, em festival na França, em 2023 - Anna Kurth/AFP

No C6, o clima foi de pista de dança triste e romântica, com texturas frias de sintetizadores carregadas pelas batidas sintéticas. Romy foi acompanhada no palco por uma instrumentista, que se revezou entre tocar teclado e disparar ou tocar ao vivo os beats.

Na terceira música, "The Sea", a plateia já estava devidamente aquecida e cantando junto com ela. O clima seguiu ainda mais intenso com "She's on My Mind", que foi emendada numa canção do xx, "Angels", em versão remixada para a estética solo.

A esta altura, o público na tenda já estava gritando o nome da cantora, que botou a mão na cabeça e, agradecida, abriu um sorriso. Romy circulou pelo palco e dançou contida, um tanto desengonçada, desacostumada a ter as mãos livres no palco, onde costuma tocar guitarra.

O calor da plateia, animada e barulhenta, ajudou a cantora a se desinibir. Em "Did I", foi possível ouvir o coro em uníssono do público entoando a frase que dá nome à canção, enquanto Romy pulava e cantava no palco.

O show ficou entre a performance pop mais convencional e um set eletrônico de DJ com performances vocais ao vivo. O sentimento ficou mais evidente quando ela disparou um remix de "Into You", hit de Ariana Grande, no meio da apresentação.

Em certa altura, Romy perguntou se a plateia era emotiva e gostava de dançar. Ali, deixou claro as premissas de seu show, e também de sua carreira solo —é música para dançar, mas também para sofrer, na mesma medida.

O ápice da euforia dos fãs veio em "Enjoy Your Life", já na reta final. A canção é um chamado à vida, em que Romy diz que a ansiedade é uma "amiga antiga" e segue o conselho da mãe de aproveitar a vida. Casou com a a animação da plateia, que celebrou pulando e com as mãos no alto.