Sobrinho de Michael Jackson vira zumbi de 'Thriller' para filme sobre o cantor; veja

Novas imagens de Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, interpretando o cantor para a cinebiografia "Michael" estão circulando nas redes sociais. Desta vez, o ator estava caracterizado como o zumbi do videoclipe "Thriller", de 1983, um dos grandes clássicos do rei do pop.

O cantor Michael Jackson em cena do clipe da música 'Thriller' - Reprodução

Nas imagens, Jaafar Jackson aparece vestindo o look clássico de Michael para o clipe, uma jaqueta e calças vermelhas, ao lado de dançarinos também caracterizados como zumbis.

Produzido pela GK Films e dirigido por Antoine Fuqua, a cinebiografia tem previsão de estreia em abril do ano que vem. A produtora divulgou nesta sexta-feira, em uma postagem no Instagram, que as gravações do longa foram encerradas. "Obrigado ao melhor elenco e equipe que poderíamos pedir! Até breve, Moonwalkers!", diz a mensagem.

Dirigido por John Landis, "Thriller" foi lançado como um curta-metragem de cerca de 14 minutos para promover a música. Com o orçamento mais alto para um videoclipe até então, a produção abriu espaço para artistas negros na programação da MTV.

Michael Jackson se inspirou no filme "Um Lobisomem Americano em Londres" para fazer o clipe. "Thriller" teve ainda um lançamento em VHS para venda no varejo, outro mercado em que a produção quebrou recordes.