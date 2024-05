Veja como comprar ingressos para Twenty One Pilots no Brasil; venda começa nesta quinta-feira

São Paulo

Começam nesta quinta-feira (16) as vendas para a turnê dos norte-americanos Twenty One Pilots no Brasil em janeiro de 2025. A dupla se apresentará em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro com a turnê The Clancy World Tour.

Os ingressos já estão em pré-venda para clientes Santander e começam a ser vendidos para o público geral ao meio-dia no site da Eventim, e às 13h nas bilheterias. Os valores variam de R$ 160 a R$ 810.

A dupla Twenty One Pilots se apresentando na edição de 2023 do Lollapalooza Brasil - BRUNO MOTTA/PHOTOPRESS/Folhapress

Veja a lista completa de lugares e valores para a turnê do Twenty One Pilots no Brasil em 2025:

Twenty One Pilots em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski, 22/01)

Pista: R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Pista Premium: R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Twenty One Pilots no Rio de Janeiro (Farmasi Arena, 24/01)

Cadeira N3: R$ 165 (meia), R$ 330 (inteira), R$ 297 (inteira Santander)

Cadeira N1: R$ 275 (meia), R$ 550 (inteira), R$ 495 (inteira Santander)

Pista: R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Camarote: R$ 550

Twenty One Pilots em São Paulo (Allianz Parque, 26/01)