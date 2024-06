Imaculada Onde Em cartaz nos cinemas

Em cartaz nos cinemas Classificação 18 anos

18 anos Elenco Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte

Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte Direção Michael Mohan

A distância de quase dois meses entre as estreias de "A Primeira Profecia" e "Imaculada" tende a ser vantajosa para esse último. São filmes muito similares e poderiam se misturar na percepção de espectadores desavisados ou dividir atenções se chegassem simultâneos. Além disso, "Imaculada" estar acima da média de boa parte dos montes de filmes de horror derivativos a estrear todo mês e trazer uma estrela ascendente no elenco são possibilidades de diferenciá-lo.

"Imaculada" é um veículo para a atriz Sydney Sweeney, protagonista e também produtora do filme. Aos 26 anos, ela tem construído trajetória curiosa e relativamente discreta. Apesar de atuar desde os 12 anos de idade, passou a chamar atenção especial a partir de 2021, em papéis coadjuvantes nas séries "The White Lotus" e "Euphoria", ambas disponíveis no Max. Fundou a própria produtora em 2020, a Fifty-Fifty Films, pela qual levou às telas a comédia romântica "Todos Menos Você" em 2023 e tirou do papel "Imaculada", projeto que circulava há anos pelas gavetas de Hollywood.

Sydney Sweeney em cena do filme 'Imaculada', terror dirigido por Michael Mohan - Fabio Lovino/Divulgação

Entre um e outro, Sweeney protagonizou, também em 2023, o drama "Reality", história real sobre uma veterana da Marinha americana que vazou à imprensa informações confidenciais sobre interferências da Rússia nas eleições dos EUA que levaram Donald Trump à presidência em 2016. Sua participação recente no fracassado "Madame Teia" não parece ter afetado a trajetória crescente.

Em "Imaculada", a atriz vive Cecilia, uma jovem prestes a se tornar freira. Ela chega à Itália para prestar serviços de caridade num convento que cuida de idosos com distúrbios mentais. É tutelada pelo padre Tedeschi, papel do espanhol Álvaro Morte, o Professor da série "A Casa de Papel".

O enredo é bastante direto e rapidamente coloca Cecilia na situação de desespero que enfrenta até o fim: virgem, ela se descobre grávida, num aparente indicativo de que está esperando o novo filho de Deus. Ponto de partida, quem diria, a aproximar "Imaculada" de um filme insuspeito: "Eu Vos Saúdo, Maria", de Jean-Luc Godard, que causou furor no mundo todo em 1984 e foi até proibido no Brasil. Claro que estamos longe das provocações e ousadias estéticas e narrativas de Godard, mas não deixa de instigar que, quatro décadas depois, um horror americano de US$ 9 milhões parta de um imaginário devedor àquele filme pequeno filme francês.

"Imaculada" está mais interessado em construir uma atmosfera claustrofobica e compartilhar com o público as angústias de Cecilia e as dúvidas que a atormentam. Alguns sustos automáticos típicos de filmes de terror de shopping aparecem na primeira metade, mas Michael Mohan é comedido em boa parte do tempo e deixa que o acúmulo de acontecimentos afete o fluxo do filme mais do que recursos baratos de provocar medo na base do pulo na cadeira.

E acúmulo, aqui, é palavra-chave, já que o ponto de partida do suspense num convento abre espaço a outras camadas, de abuso corporal e críticas diretas à Igreja até uma discreta presença de elementos de ficção científica. Tudo isso para desembocar numa sequência final criada para ser um tour de force dos atributos físicos e dramáticos de Sweeney, inclusive no longo plano sem cortes inteiramente dedicado a captar as expressões de seu rosto numa situação-limite.

A trajetória da freira Cecilia e a direção austera de Michael Mohan, com uma violência gráfica mais nojenta que repugnante e total ausência de nudez ou insinuações de perversão sexual, afastam "Imaculada" do "nunsploitation", subgênero de filmes com freiras caracterizado pelo tratamento visualmente exploratório e controverso do material. Apesar de conter pontos em comum a exemplares mais típicos do "nunsplotation", o filme de Mohan evita polemizar demais, joga em campo seguro e legitimado e busca o choque pelo visual, mais do que pelo teor, das imagens.

Com talento razoável para construir o clima de pesadelo, o diretor afasta-se da pura banalidade, ainda que os artifícios mais básicos estejam todos lá, trabalhados numa artesania cuidadosa. Mohan já tinha dirigido Sweeney no thriller "Observadores", em 2021, e sabe extrair o melhor da atriz, o que mantém o interesse de "Imaculada" até o nervoso desfecho.